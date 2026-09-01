Policía rescató a un perrito secuestrado en medio de un robo en Bogotá: los detalles

En el marco de las operaciones contra el hurto a personas y vehículos en la capital, efectivos de la Policía Nacional desplegaron un operativo en el occidente de Bogotá tras la denuncia de un ciudadano en la localidad de Engativá.

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La pronta reacción de las patrullas permitió la captura de un sospechoso y la recuperación del vehículo, en cuyo interior se hallaba la mascota de la víctima.

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El atraco ocurrió en el barrio Palo Blanco, en momentos en que el propietario del automotor ingresaba a su residencia.

En ese punto, varios sujetos interceptaron al conductor de forma violenta, lo intimidaron con armas de fuego y emprendieron la huida con el vehículo, en el cual permanecía un perro de raza bulldog francés llamado Draco.

Activación del plan candado y persecución en Engativá

Inmediatamente después de la agresión, el afectado solicitó asistencia a través de la línea de emergencias 123. La central de comunicaciones de la institución policial activó un plan candado en el perímetro urbano, coordinando el despliegue de las unidades de la Estación de Policía Aeropuerto y del comando de la localidad de Engativá.

Drako, perrito rescatado por la policía. Foto: Policía Nacional

Aproximadamente 20 minutos después del reporte inicial, las patrullas interceptaron el automóvil hurtado en las inmediaciones del Puente Aéreo.

Durante el procedimiento de registro y control, los uniformados capturaron a uno de los presuntos responsables, aseguraron el vehículo y procedieron al rescate del animal de compañía para efectuar la entrega inmediata a su dueño.

Declaraciones oficiales de la Policía de Bogotá

El ciudadano capturado en la persecución y el vehículo recuperado quedaron bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización. El procesado deberá responder ante los tribunales competentes por la presunta comisión del delito de hurto agravado.

Policía de Bogotá recupera vehículo y a perro bulldog hurtados en Engativá. Foto: Policía Nacional

Sobre la efectividad de la maniobra policial en el sector de Engativá, el comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 3, teniente coronel José Bejarano, confirmó que “gracias a la acción inmediata y oportuna de la Policía Nacional se logra la captura de una persona y la recuperación de un vehículo (…) en tiempo récord, aproximadamente entre 15 y 20 minutos; se logra hallar el vehículo en inmediaciones del puente aéreo”.

Llamado a la denuncia ciudadana

El oficial resaltó la importancia de la colaboración de la comunidad para la efectividad de los planes de contención del delito.

¡Draco volvió a casa!



Gracias a la oportuna reacción de la Policía, en el barrio Palo Blanco en #Engativá, se recuperó un vehículo hurtado con una mascota en su interior y se capturó al presunto responsable.



Entre lágrimas y gestos de felicidad Draco volvió con su familia. pic.twitter.com/BTiJCSeGoF — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 1, 2026

El teniente coronel Bejarano enfatizó que “dentro del vehículo se logra el rescate de una mascota, un perro bulldog francés, el cual se encontraba desde el momento del hurto dentro del vehículo; se hace entrega al propietario”.

Frente a la conclusión del caso, la institución policial reiteró el llamado a los habitantes de la capital para reportar cualquier comportamiento sospechoso o delito a través de las líneas institucionales.

El vocero concluyó invitando a la ciudadanía a “que denuncie cualquier caso a la línea 123 y por los canales oficiales de la Policía Nacional”.