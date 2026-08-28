Alcalde Galán anunció reunión clave para mejorar seguridad en Bogotá: los detalles

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo el primer encuentro oficial con los nuevos director y subdirector de la Policía Nacional.

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La mesa de trabajo institucional contó con la participación de la cúpula de la Fuerza Pública y el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el objetivo de coordinar acciones frente a las dinámicas delictivas que afectan a la capital.

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Durante la sesión se fijaron los lineamientos estratégicos para la prevención del delito y el fortalecimiento operativo en las localidades de la ciudad.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de sostener un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la administración distrital y los cuerpos de la Policía.

Fortalecimiento de la Policía Judicial y enfoque en el delito diario

Entre los compromisos principales se anunció un incremento en el pie de fuerza y en los recursos destinados a las labores de inteligencia e investigación.

Sobre estas capacidades técnicas, el alcalde declaró: “El general Barrera nos ha anunciado un fortalecimiento de la capacidad de Policía Judicial en Bogotá; lo están haciendo a nivel nacional”, y destacó el impacto de esta medida para la judicialización de estructuras delictivas.

Alcalde Galán junto a los altos mandos de la Policía Nacional. Foto: Alcaldía de Bogotá

Asimismo, la estrategia priorizará la lucha contra los delitos que impactan directamente a la ciudadanía en el espacio público.

Frente al alcance de los operativos, el mandatario capitalino puntualizó que “no solamente la meta es seguir golpeando estructuras criminales de gran escala, sino aquellas que afectan al ciudadano de a pie”, haciendo referencia concreta a modalidades como el fleteo, el hurto a personas, la sustracción de celulares y el robo de vehículos.

Articulación institucional y compromisos de la Fuerza Pública

La reestructuración de los planes de vigilancia busca ofrecer respuestas oportunas a las demandas de convivencia ciudadana.

Hoy nos reunimos por primera vez con el nuevo director y el nuevo subdirector de la Policía Nacional.



Fue una reunión productiva para avanzar rápidamente en la lucha contra la delincuencia en Bogotá. El general Barrera nos anunció un fortalecimiento de las capacidades de Policía… pic.twitter.com/hA6MRageEC — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 28, 2026

Respecto al inicio de esta coordinación entre los distintos niveles de gobierno, Galán manifestó que “arranca una nueva etapa en la articulación entre la Policía Nacional y Bogotá y estamos seguros de que los resultados se verán muy pronto”.

Por su parte, los voceros de la institución ratificaron que cumplirán los lineamientos del Gobierno nacional para la capital.

El nuevo director de la Policía Nacional de Colombia, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, comentó: “Siguiendo las directrices del señor presidente de la República y del señor ministro de la Defensa, vamos a financiar una estrategia especial dirigida a eso, haciendo énfasis en el trabajo de la investigación criminal”.