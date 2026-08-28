Se conocen detalles de la captura de alias Nairobi, cabecilla del Tren de Aragua, en Bogotá: esto hizo cuando vio a la Policía

En las últimas horas se confirmó la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con los alias de Nairobi o Luis Páez. Este sujeto es cabecilla del Tren de Aragua y era buscado en Perú y otros países.

Presidente De La Espriella confirmó la captura en Colombia de alias Nairobi: máximo cabecilla del Tren de Aragua en Perú

El presidente Abelardo De La Espriella comunicó la noticia a través de su cuenta de X, y poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo que fue este golpe registrado en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional, también se pronunció explicando cómo fue la operación, en la que también participaron autoridades norteamericanas y peruanas.

Fueron siete meses de investigación, según indicó, en los que le siguieron la pista a Nairobi, hasta que lo ubicaron en una vivienda de la capital del país.

En la publicación, que hizo en su cuenta de X, el alto oficial compartió un video que muestra el momento exacto en el que uniformados ingresan al inmueble y sorprenden al sujeto.

El delincuente se encuentra acostado en el piso y, una vez se percata de la presencia de los agentes, se tapa la cara. Posteriormente, se da la vuelta por pedido de los policías y queda frente al suelo.

El mayor general Barrera precisó que este hombre era uno de los de confianza de alias Niño Guerrero, quien en su momento fue dado de baja por autoridades norteamericanas en territorio venezolano.

La DEA participó en la captura de presunto socio de Niño Guerrero que manejaba el tráfico de ketamina en Bogotá

“Alias Nairobi era encargado no solamente de coordinar actividades de narcotráfico, sino también de sicariato. Tenía la capacidad de delinquir desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile”, manifestó.

Además, varios países lo estaban solicitando en extradición por los diferentes delitos que ha cometido, ya que también estaría relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros y trata de personas.

Captura de alias Nairobi, cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá, según el Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Tras su captura, el hoy procesado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización y muy seguramente será extraditado en las próximas semanas.