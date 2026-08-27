Investigan extraña muerte de un hombre que habría caído desde el piso 11 del Cefe de Chapinero, cerca del centro comercial Andino

Momentos de conmoción se vivieron este jueves, 27 de agosto, en el norte de Bogotá, luego de que un hombre muriera tras caer desde un piso del Centro Felicidad (Cefe) de Chapinero, ubicado en las inmediaciones del centro comercial Andino.

Nuevo balance de daños por el terremoto en Cali: las cifras siguen actualizándose

El hecho ocurrió en el sector de la calle 82 con carrera 11 en horas de la mañana. Tras conocerse la emergencia, unidades de la Policía llegaron al lugar y acordonaron el perímetro para permitir las labores judiciales y la inspección correspondiente.

Por ahora, las circunstancias que rodearon la caída no han sido esclarecidas. La investigación quedó a cargo de la Sijín, que busca determinar si la muerte obedeció a un accidente, un posible homicidio o un suicidio.

Algunos puntos que deberán establecer los investigadores son qué ocurrió durante los minutos previos y en qué circunstancias el hombre terminó cayendo desde, al parecer, el piso 11 del Cefe.

Testigo relató los momentos posteriores

La situación sorprendió a trabajadores, residentes y ciudadanos que se encontraban en este concurrido sector del norte de la capital. Un testigo consultado por Blu Radio relató que, inicialmente, quienes estaban en los alrededores no entendían qué había sucedido.

“El cuerpo nos impactó y salimos a la calle pensando que era un robo”, aseguró el ciudadano al citado medio.

El testigo también señaló que durante los primeros minutos hubo versiones diferentes sobre el lugar exacto desde el que se produjo la caída.

“Después indican que es desde el último piso, pero realmente no hay ninguna información confirmada”, agregó en declaraciones a Blu Radio.

La atención del caso también generó afectaciones en la movilidad entre las calles 81 y 82, mientras las autoridades adelantaban las diligencias correspondientes.

Alias Urías Perdomo, capturado en la polémica caravana de Calarcá, habría muerto en bombardeo en el Guaviare

Sijín investiga qué ocurrió en el Cefe de Chapinero

Los investigadores continúan recopilando elementos que permitan reconstruir lo sucedido. Las cámaras de seguridad del Cefe y de establecimientos cercanos podrían ser claves para establecer los movimientos previos del hombre y determinar las circunstancias de la caída.

Hasta el momento, ninguna de las hipótesis ha sido confirmada oficialmente. La investigación determinará si se trató de una caída accidental, un suicidio o si existió la participación de otra persona.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades entreguen un pronunciamiento oficial con nuevos detalles sobre el caso, la identificación del fallecido y los avances de la investigación.