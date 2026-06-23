Las autoridades continúan reconstruyendo las últimas horas de Natalia Villalba Angarita, la mujer oriunda de Cúcuta que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en una habitación de un edificio en El Virrey, una de las zonas más exclusivas en Bogotá.

Mujer apareció muerta dentro de una maleta en un barrio exclusivo de Bogotá: un ciudadano extranjero, en la mira de la investigación

Mientras avanzan las investigaciones, en las últimas horas las autoridades han dado a conocer nuevos detalles. Según las primeras investigaciones, todo apunta a que no solo habría un hombre americano posiblemente involucrado; confirmaron que en el inmueble en el que encontraron el cuerpo de la joven, hubo la presencia de otro sujeto, al parecer británico.

La investigación, que está en manos del CTI de la Fiscalía, busca determinar las identidades de las últimas personas que tuvieron contacto con la mujer y establecer una línea de tiempo precisa de los hechos que rodearon su muerte.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Natalia llegó al inmueble el pasado 3 de junio y realizó una primera reserva que se extendió hasta el día 7. Durante ese periodo habría permanecido con un ciudadano estadounidense, oriundo del estado de Texas, quien aparece en los registros del lugar.

Posteriormente, la mujer renovó su hospedaje hasta el 21 de junio. Sin embargo, los investigadores encontraron un nuevo elemento que podría ser determinante en el caso: un ciudadano británico que ingresó al edificio el pasado miércoles 17 de junio y abandonó el lugar al día siguiente.

Las autoridades intentan establecer el paradero de ambos hombres y verificar qué tipo de relación tenían con la víctima. Por ahora, ninguno ha sido señalado formalmente como responsable, pero su aparición en los registros de ingreso y salida del inmueble los convirtió en personas de interés dentro del proceso investigativo.

Las imágenes del hallazgo

Puerta del apartamento, víctima y cómo encontraron su cuerpo dentro de una maleta bajo una ducha. Foto: Screenshot 'x'

En medio de las pesquisas también se conocieron las imágenes del momento en que fue encontrado el cuerpo de Natalia Villalba dentro de una maleta ubicada en el baño de la habitación que ocupaba en Chapinero.

Según la información entregada por las autoridades, el hallazgo ocurrió cuando una trabajadora del lugar ingresó al apartamento al finalizar el periodo de hospedaje. Al no obtener respuesta de los ocupantes, se dirigió al baño y encontró la maleta junto a la ducha, cuya llave permanecía abierta.

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Un video podría convertirse en prueba clave

Las cámaras de seguridad del edificio también están siendo analizadas por los investigadores. Según la información conocida hasta ahora, uno de los registros mostraría al ciudadano británico trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del inmueble.

Ese material audiovisual se suma a las labores de recolección de huellas, rastros biológicos y demás elementos encontrados en la habitación, con los que los peritos buscan reconstruir qué ocurrió antes de la muerte de Natalia Villalba.

Durante la inspección judicial también fueron hallados dos pasaportes de la víctima, uno vigente y otro vencido, además de documentos personales que permitieron confirmar su identidad. Los sellos migratorios evidenciarían varios viajes recientes al exterior, entre ellos, desplazamientos a España.

Por ahora, el caso sigue rodeado de interrogantes. Mientras avanzan los análisis forenses y la revisión de cámaras de seguridad, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el crimen que ha generado conmoción en Bogotá.