Unidades de búsqueda y rescate de la Policía se dirigen a los puntos más críticos para apoyar la emergencia

En medio de la crisis humanitaria que se acaba de desatar en el país por cuenta del duro temblor que se dio esta mañana, la Policía Nacional ya está enviando hombre de unidades especiales de recte a los puntos más críticos para atender la emergencia.

Para este fin, ya están siendo enviados hombres de la Ponalsar, unidad de búsqueda y rescate de la Policía, que llegaran a los sectores más críticos, acompañados de la guardia canina entrenada para atender estas crisis y buscar posibles sobrevivientes en medio de los escombros.

“Ante el fuerte sismo registrado en el país, nuestros uniformados del grupo Ponalsar se desplazan hacia las zonas afectadas junto a caninos especializados para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención”, informaron desde la Policía.

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Por medio de un comunicado, informaron desde la dirección que la policía que “en el terreno, nuestros policías trabajan de manera incansable, brindando ayuda a las comunidades afectadas y atendiendo de primera mano las necesidades de quienes más lo requieren”.