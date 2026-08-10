Policía envía equipos especializados en búsqueda y rescate a zonas afectadas por terremoto

La Policía inició el alistamiento y envío de equipos expertos en la búsqueda y rescate de personas a las zonas afectadas tras el terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto.

La unidad de Ponalsar, experta en esta clase de eventos, nuevamente puso a su disposición los equipos y herramientas para llegar a los sitios afectados tras el fuerte movimiento de tierra de 7.4 grados.

Chocó, Manizales y Pereira son las zonas más afectadas tras el terremoto que se presentó hacia las 7:30 de la mañana cuando los colombianos se preparaban en algunos casos para el inicio de sus actividades tradicionales.

Motel Molino Rosa, una de las principales estructuras afectadas por el terremoto de esta mañana Foto: Captura tomada de redes sociales/API

Las imágenes que han circulado en las redes sociales documentan la magnitud del evento. Edificios derribados, viviendas colapsadas, iglesias agrietadas y la cifra de muertos que supera las 30 víctimas reflejan la angustia que se ha vivido en algunas zonas.

La Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea dispusieron de sus unidades humanas, máquinas, helicópteros y aviones para afrontar la emergencia del terremoto más fuerte que Colombia haya vivido en los últimos 10 años, según los servicios geológicos.

La dimensión de la tragedia comienza a subir de nivel con el paso de las horas y las víctimas que son encontradas debajo de los escombros. Personas pidiendo auxilio, familiares buscando a sus seres queridos y rescatistas voluntarios e improvisados son las escenas que se viven en regiones como Pereira, Cali y Quibdó.

Imágenes del terremoto. Foto: SEMANA

El presidente Abelardo De La Espriella suspendió su agenda y se puso al frente de la situación. El Valle del Cauca fue otra de las regiones afectadas con más de 20 muertos, de acuerdo con la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La solidaridad internacional no se ha hecho esperar. Varios países de la región se han solidarizado con Colombia y han puesto a disposición su cooperación con equipos y logística.