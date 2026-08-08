Primer consejo de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella deja sobre la mesa la aspersión y la vía Panamericana

La aspersión aérea contra cultivos ilícitos, el narcotráfico, la seguridad en la vía Panamericana y la capacidad de la fuerza pública fueron los principales temas que se manejaron durante el primer consejo de seguridad que lideró el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El mandatario estuvo acompañado de sus ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino, y representantes de las Fuerzas Armadas para atender las preocupaciones de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y los mandatarios del departamento en materia de seguridad.

La gobernadora fue la encargada de confirmar el consejo de seguridad para el suroccidente del país, que se llevó a cabo bajo “absoluta reserva”, lo que calificó como una clara señal de la “importancia que esta región tiene para el nuevo Gobierno”. Y es que el jefe de Estado terminó en esa reunión tras su posesión como presidente en el Batallón Pichincha.

La mandataria departamental expresó en su cuenta de X que el presidente De La Espriella los escuchó frente a toda la problemática de seguridad que atraviesa el Valle del Cauca y le explicaron cómo la Nación “nos falló en el Gobierno anterior”.

Jorge Eduardo Mora Ministro de Defensa Foto: Colprensa.

Sin embargo, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó que el departamento del Valle del Cauca trabajó para fortalecer las capacidades de la fuerza pública, mediante la tasa de seguridad.

Por eso planteó una ruta: “Articular a todos los sectores, ministerios y a la Fuerza Pública para ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”.

Durante el primer consejo de seguridad de Abelardo De La Espriella, también se analizaron los avances que debe empezar a tener la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos; pero para algunos mandatarios de la región también es indispensable impulsar la sustitución para apoyar a los campesinos que no tienen otra salida sino las economías ilegales.

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“Este Consejo es un primer paso para construir y, sobre todo, operativizar una estrategia integral de seguridad para el Valle y todo el Suroccidente”, destacó la gobernadora del Valle del Cauca unas horas después de finalizar ese encuentro.

Tras finalizar ese encuentro, a menos de dos horas de Cali, se registró el primer atentado terrorista de la era De La Espriella, que dejó destruido el peaje de Mondomo, en Cauca, y una operación activa para dar con los responsables de este nuevo hecho violento en el país.

Por eso, para las autoridades del nuevo Gobierno resulta indispensable tener dentro del radar, en el suroccidente del país, la situación que ha venido ocurriendo en la vía Panamericana y las medidas que se deben aplicar para evitar nuevos atentados terroristas en esa vía crucial para el desarrollo de esa región.