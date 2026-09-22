Municipio de Colombia vive un momento preocupante este martes: Servicio Geológico explica algo inusual

Chaparral, en el sur del Tolima, continúa registrando una actividad sísmica que ha llamado la atención por la cantidad de movimientos detectados en un periodo corto. Durante este martes, 22 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reportado una nueva sucesión de temblores con epicentro en el municipio.

Servicio Geológico dio anuncio tras preocupante cifra de temblores en Chaparral, Tolima: “Es importante”

La seguidilla de temblores también ha llevado a algunas familias de Chaparral a tomar medidas preventivas. En el barrio El Edén, habitantes decidieron pasar la noche en espacios abiertos, con carpas, colchonetas o sillas, ante el temor de que ocurra un movimiento más fuerte.

El alcalde Helver González Mora señaló a El Colombiano: “La gente tiene mucho temor porque es allí donde más ruge la montaña, donde más se sienten los movimientos”.

Masivo número de temblores registrados en Chaparral durante este martes

Según el portal sísmico del Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante este martes se han registrado numerosos movimientos con ubicación en Chaparral, Tolima.

Al revisar los eventos publicados por el organismo hasta las 8:30 de la noche, el conteo llega a 165 sismos asociados con este municipio. El registro incluye movimientos de diferentes magnitudes y profundidades, reportados a lo largo de la jornada.

La actividad se ha mantenido durante varias horas, con nuevos eventos registrados incluso en la noche. Entre los reportes aparecen sismos de magnitudes superiores a 3,0, mientras que otros fueron de menor intensidad.

Este conteo corresponde exclusivamente a las entradas del portal del SGC que señalan a Chaparral - Tolima, Colombia como ubicación del evento. En el mismo listado aparecen otros movimientos registrados en diferentes municipios del país, por lo que no fueron incluidos en la cifra de 165.

La cifra corresponde a los registros disponibles hasta las 8:30 de la noche y puede aumentar si el Servicio Geológico incorpora nuevos eventos en las horas siguientes.

¿Qué explica esta seguidilla?

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó previamente que la actividad registrada en la zona presenta características que están siendo vigiladas por los expertos.

“Las profundidades de estos eventos son superficiales, es decir, menor a 30 kilómetros de profundidad”, señaló Tovar.

El experto también recordó una característica geológica del departamento: “Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas, que pueden causar este tipo de actividad sísmica”.

Sobre la cantidad de movimientos, Tovar explicó: “La sismicidad que hemos registrado en estos dos últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas”.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad y recomienda consultar sus canales oficiales para conocer nuevos reportes.