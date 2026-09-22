En Chaparral, Tolima, algunos habitantes tomaron drástica decisión tras cadena de temblores: “La gente tiene mucho temor”

Temor en el municipio de Chaparral, Tolima, tras los contantes temblores que se vienen registrando en esa población desde días pasados, tal como lo ha venido reportando el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

A propósito, esta mañana de martes, 22 de septiembre, se han registrado varios temblores con epicentro en Chaparral.

Servicio Geológico dio anuncio tras preocupante cifra de temblores en Chaparral, Tolima: “Es importante”

El más reciente reportado por el SGC, ocurrió a las 09:40 a.m. de este martes, el cual tuvo una magnitud de 3.6, con una profundidad superficial.

Debido a los frecuentes movimientos telúricos en Chaparral, algunos habitantes de esa población tolimense decidieron armar carpas en espacios abiertos, como medida de seguridad.

Es el caso del barrio El Edén, donde algunas familias decidieron dormir sobre andenes, ya sea en colchonetas o sillas, por temor a que se presente un fuerte temblor y no alcancen a evacuar sus viviendas.

“La gente tiene mucho temor porque es allí donde más ruge la montaña, donde más se sienten los movimientos. Anoche, algunas personas prefirieron dormir a campo abierto y buscaron carpas en lugares amplios. Son medidas de autoprotección importantes, pero también reflejan el temor, el pánico y la angustia que está generando la situación”, dijo al medio regional El Colombiano, el alcalde de Chaparral, Helver González Mora.

La cadena de temblores en Chaparral también provocó la suspensión de clases en colegios públicos y privados desde este lunes 21 de septiembre, hasta nueva orden, según se indicó en el medio citado anteriormente.

Además, la Alcaldía de Chaparral anunció la suspensión de atención presencial en sus instalaciones, ante los continuos eventos sísmicos.

“La Alcaldía de Chaparral informa que, ante los continuos eventos sísmicos, se mantiene la evacuación preventiva de las instalaciones de la Administración Municipal y la suspensión de la atención presencial para salvaguardar la vida de todos. Los servidores y contratistas seguirán laborando bajo la modalidad de trabajo virtual o en campo, si es del caso. Sin embargo, la prestación del servicio no se detiene. Invitamos a la comunidad a hacer uso de los canales digitales para la radicación de PQRSD y trámites a través de los siguientes canales: Página web: www.chaparral-tolima.gov.co. Correo electrónico: contactenos@chaparral-tolima.gov.co Llamamos a la comunidad a mantener la calma e informarse solo por canales oficiales”, fue el anuncio de la Alcaldía de Chaparral a través sus redes sociales.