Este es el fusil ‘derriba helicópteros’ que tenía alias Cholo, segundo cabecilla de Los Pachenca

En el más reciente operativo de la Policía antinarcóticos contra Los Pachenca o Conquistadores de la Sierra, donde murió alias Cholo, segundo cabecilla y otros seis secuaces, las autoridades encontraron abundante material de guerra.

Intendencia decomisada a Los Pachenca. Foto: Ministerio de Defensa

Una de las armas que destacó por su gran tamaño en las fotos, fue el fusil que tenían Los Pachenca para derribar helicópteros o inhabilitar vehículos blindados de la fuerza pública.

Se trata de un viejo fusil Barrett.50. Expertos de la Policía le aseguraron a SEMANA, que el arma de la foto es antigua, pero que no deja de ser letal.

De acuerdo con las fuentes, es un fusil de la guerra en medio oriente que seguro llegó a Colombia por medio del tráfico de armas.

Se trata de un arma de precisión, es decir, que utilizan los francotiradores para derribar helicópteros o frenar los vehículos blindados de la fuerza pública.

Armamento y equipos de interceptación decomisados a Los Pachenca en el operativo contra alias Cholo. Foto: Ministerio de Defensa

Por lo general impactan en lo motores de los vehículos blindados, los obligan a detenerse y en ese momento los emboscan lanzando grandas, dijo una de las fuentes de la Policía a SEMANA.

Frente al fusil Barrett, el de la imagen del operativo contra Los Pachenca, cuenta con una mira telescópica modificada de menor tamaño al que requiere el arma original.

De acuerdo con las fuentes, el Barrett lo tenían Los Pachenca para impactar los Helicópteros Black Hawk de la Policía que despegan de la base Antinarcóticos de Santa Marta, o los del Comando Aéreo del Caribe de la Fac, o los de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla.

El fusil decomisado a Los Pachenca tiene la capacidad de derribar helicópteros. Foto: Ministerio de Defensa

Dentro del material de guerra decomisado a Los Pachenca, sorprendió a los uniformados de la Policía los otros equipos decomisados dentro de los que hay radio teléfonos de largo alcance para interceptar comunicaciones militares.

También fueron incautados proveedores de armamento pesado, un lanza granadas, grandas de mortero, fusiles Galil 556 y fusiles AK-47.