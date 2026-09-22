Desde la Tercera Brigada del Ejército Nacional se reportó esta mañana de martes, 22 de septiembre, la captura de alias Bladimir o Morcilla, quien es señalado de ser presunto integrante de una red de apoyo al terrorismo de la Estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco.

Además, alias Bladimir de uno de los ocho más buscados por delitos ambientales en Cauca y por él ofrecían una millonaria recompensa.

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“El capturado figuraba entre los ocho más buscados por delitos ambientales en el Cauca y por información que permitiera su ubicación se ofrecían hasta $100 millones. De acuerdo con las investigaciones, estaría vinculado a actividades de explotación ilícita que habrían generado graves afectaciones ambientales y contribuido al sostenimiento financiero de esta estructura criminal”, indicaron desde el Ejército Nacional.

🚨#EsNoticia | En Suárez, #Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, junto a la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia, capturaron por orden judicial a alias Bladimir o Morcilla, señalado como presunto integrante de una red de apoyo al terrorismo de la Estructura… pic.twitter.com/phujUPOv3m — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 22, 2026

La captura de este individuo fue llevada a cabo en Suárez, Cauca, por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 del Ejército, junto a la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

“Con esta captura, el @COL_EJERCITO afecta una fuente de financiación ilegal, reduce la capacidad de articulación de redes criminales y continúa protegiendo los recursos naturales y a las comunidades del norte del Cauca”, se recalcó.

Tras se capturado, alias Bladimir fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

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“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas, coordinadas e interinstitucionales, para afectar las fuentes de financiación de las estructuras armadas ilegales, proteger los recursos naturales y desarticular las redes criminales que buscan ejercer control sobre las comunidades y las economías del norte del Cauca”, reiteró el coronel Francisco Agudelo, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 5.