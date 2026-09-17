Cayó alias Ramón, uno de los alfiles de Iván Mordisco: lo buscaban en Caquetá y lo encontraron en el Cauca

Las investigaciones no cesan con el fin de poder cerrarle el cerco a alias Iván Mordisco, uno de los jefes de las disidencias de las Farc que genera terror en varias zonas del país.

El Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer que lograron la captura de uno de los alfiles de este peligroso terrorista dedicado al narcotráfico.

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Se trata de alias Ramón, señalado por inteligencia militar de pertenecer a la estructura Carolina Ramírez, de la facción de las disidencias de las Farc liderada por alias Iván Mordisco; fue ubicado por las autoridades en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, tras varios meses de investigación y seguimientos.

El hombre figuraba, según el Ejército Nacional, entre los más buscados del departamento de Caquetá por su presunta relación con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tenía orden de captura mediante orden judicial.

Esta operación militar fue liderada por tropas del Gaula Cauca y del Grupo Liviano de Caballería n.º 8, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

“Durante meses, este sujeto habría intentado mantenerse fuera del radar de las autoridades, utilizando el departamento del Cauca como refugio, mientras continuaba desarrollando actividades delictivas en el departamento del Caquetá”, aseguró el Ejército.

Según el Ejército, este sujeto era el presunto articulador logístico para el envío de droga desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos.

“Este sujeto estaría relacionado con actividades de coordinación y envío de sustancias estupefacientes desde los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Caquetá hacia países de Centroamérica y Estados Unidos, utilizando diferentes mecanismos de transporte”, detalló la institución.

El Ejército sostiene que alias Ramón habría encontrado en Cauca una zona para tratar de mantenerse fuera del radar de las autoridades, pese a que era buscado en Caquetá. Desde allí, presuntamente, continuaba relacionado con actividades al margen de la ley.

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Alias Iván Mordisco de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

“Alias Ramón era señalado de articular actividades logísticas para el envío de estupefacientes desde el suroccidente del país hacia rutas internacionales, con destino a Centroamérica y Estados Unidos”, indicó el Ejército.

Para las autoridades, neutralizar ese componente también representa una afectación a las fuentes de financiación de las estructuras de las disidencias de las Farc, debido a los recursos que obtendrían mediante sus redes vinculadas con actividades ilícitas.

El hoy capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

El Ejército Nacional sostuvo que continuará desarrollando operaciones encaminadas a afectar las capacidades de estas estructuras y sus redes de apoyo y financiación en Cauca y otros sectores del suroccidente colombiano.