Enigmático hombre asesinó durante la madrugada a un patrullero en la estación de Policía de Timbiquí, Cauca: es buscado por las autoridades

Un patrullero de la Policía fue asesinado durante esta madrugada en el municipio de Timbiquí, Cauca.

Los hechos, le confirmó la Policía de ese departamento a SEMANA, sucedieron hacia la 1:30 a. m. de este domingo, 13 de septiembre.

Varios líderes sociales de la zona contaron que los hechos sucedieron cuando el asesino se le acercó de manera abrupta al uniformado y le propinó un disparo.

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“Lo que sabemos es que un muchacho, armado, se le acercó de manera abrupta al policía que estaba vigilando la entrada de la estación y le disparó en la cabeza; después huyó mientras el uniformado murió, a pesar de que los compañeros le prestaron los primeros auxilios”, escribió el diario El País, de Cali.

El director general de la Policía, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, se pronunció en su cuenta de X.

“Con profundo dolor rechazamos el cobarde ataque que acabó con la vida de nuestro compañero, el patrullero José David Ahumada Mendoza, en hechos ocurridos en Timbiquí, Cauca. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y compañeros. Su entrega y sacrificio permanecerán en la memoria de nuestra institución y del país al que sirvió hasta el último momento. Todas las capacidades de la Policía Nacional están desplegadas para capturar y llevar ante la justicia al responsable de este vil atentado”, dijo.

Este hecho sucede dos días después de que la Policía del Cauca anunciara medidas de seguridad para evitar atentados similares en esa población.

“Con el propósito de prevenir hechos delictivos y fortalecer la percepción de seguridad, la Policía Nacional desarrolló actividades de patrullaje, registro, control y solicitud de antecedentes en diferentes sectores de #Timbiquí”, publicaron en sus redes sociales.

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“Las acciones se concentraron en zonas estratégicas como el aeropuerto, vías y establecimientos abiertos al público, permitiendo reforzar la presencia institucional y mantener un contacto permanente con la comunidad”, explicaron.

La identidad del asesino, por ahora, se desconoce, así como su paradero.

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Ahumada Mendoza era oriundo de Momil, en Córdoba, donde sus familiares se estremecieron con la noticia.