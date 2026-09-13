NACIÓN

Atentado terrorista contra la Policía en Palmira, Valle del Cauca: lanzaron granada contra vehículo de la institución

El violento ataque se produjo en pleno casco urbano de ese municipio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
13 de septiembre de 2026 a las 6:33 a. m.
La patrulla de la Policía atacada con la granada en Palmira.
La patrulla de la Policía atacada con la granada en Palmira. Foto: Suministrada a SEMANA

En horas de la noche de este sábado, 12 de septiembre, uniformados de la Policía Nacional que se movilizaban a bordo de una patrulla en Palmira, Valle del Cauca, fueron atacados con una granada.

El atentado terrorista se produjo en la calle 42 con carrera 33, barrio Alfonso López, pleno casco urbano de ese municipio vallecaucano.

Información preliminar da cuenta de que la granada habría sido lanzada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Despliegue de grupo del Ejército Nacional.
Operaciones militares en el Cauca: 41 disidentes se presentan ante el Ejército y 9 menores son recuperados de las disidencias de Mordisco

Por el momento, se desconoce el estado de salud de los uniformados que iban en la patrulla de la Policía Nacional.

La onda explosiva, al parecer, produjo algunos daños materiales en un concesionario de vehículos que está ubicado a pocos metro del lugar donde se produjo el ataque criminal.

Tras ese hecho que genera temor entre los ciudadanos, luego al lugar arribaron unidades policiales, quienes acordonaron la zona, inspeccionaron el punto y recolectaron las evidencias necesarias para dar apertura a una investigación que permita establecer quiénes estarían detrás de dicho atentado.

Las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos vienen cayendo en picada. En enero de este año, el reporte es demoledor: cero hectáreas de coca erradicadas.
Erradicación manual de cultivos de coca se enfrentaría a una guerra jurídica. Los criminales seguirían felices

Se espera que en el transcurso de hoy, domingo 13 de septiembre, la Policía Nacional entregue un pronunciamiento sobre ese atentado terrorista que altera la tranquilidad en ese municipio del Valle del Cauca.