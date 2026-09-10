El testimonio de Diana Troncoso, la mujer que sobrevivió 29 horas bajo los escombros en Cali: “Donde hay vida, hay esperanza”

Un mes después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Cali el pasado 10 de agosto, Diana Troncoso continúa recuperándose de las heridas que sufrió tras el colapso de una de las estructuras de Torres del Limonar, en el barrio Capri. Hoy, en la Fundación Valle del Lili, la mujer de 31 años aprende nuevamente a caminar y asegura que volvió a nacer.

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A las 7:34 de la mañana recibió el mensaje de que estaba temblando. Se levantó de la cama y, en cuestión de segundos, el edificio comenzó a moverse violentamente. “Me levanto de la cama y se empezó a mover muy fuerte el edificio: se empezó a caer todo. Entonces lo que hice fue hacerme en el marco de la puerta y allí ya caí”, recuerda Diana.

Cuando el movimiento terminó, su primera reacción fue comprobar que seguía viva. Tenía el lado izquierdo completamente inmóvil y una varilla la aprisionaba entre las piernas, pero podía mover el brazo derecho. Además, había caído con su celular en la mano.

Aunque no tenía servicio para realizar llamadas, pudo utilizar la linterna del teléfono y descubrir que sobre su cabeza había un pequeño espacio. Esto le permitió acomodarse y respirar mientras permanecía atrapada.

En medio de la incertidumbre, Diana también encontró un motivo para resistir. “Al caer le dije: quedé viva y si estoy viva es por algo. Sácame de acá, Dios, ayúdame a encontrar la forma de salir”, relata.

Diana Troncoso estuvo 29 horas bajo tierra. Foto: Cortesía para SEMANA

La joven no sabía cuánto tiempo llevaba bajo los escombros. No podía distinguir entre el día y la noche, hasta que finalmente escuchó a los rescatistas y estos lograron ubicarla.

Para sacarla, tuvieron que realizar tres intentos, en el primero se soltó la cuerda y en el segundo la maniobra terminó aprisionándole el pecho. El tercero permitió finalmente extraerla.

Diana pasó cerca de 29 horas bajo los escombros, en un edificio donde 25 personas perdieron la vida. Ahora enfrenta un nuevo desafío: recuperar su movilidad y sanar las heridas físicas y emocionales que dejó la catástrofe. Durante su proceso ha agradecido a los bomberos de Cali y Bogotá, a los demás equipos de rescate y al alcalde Alejandro Eder por el acompañamiento recibido.

Su madre, quien la acompaña durante la entrevista, asegura que siempre ha considerado a Diana una guerrera. Incluso recuerda que su nacimiento estuvo marcado por una situación de riesgo en la que ambas estuvieron cerca de perder la vida.

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Diana todavía tiene un largo camino de recuperación. Después de terminar su proceso de terapia física, espera viajar a Buga para agradecer al Señor de los Milagros y posteriormente ir a Bogotá para encontrarse con los bomberos que participaron en su rescate.

Sin embargo, su mensaje va más allá de su propia historia, pide a quienes sobrevivieron al terremoto que no tengan miedo de buscar ayuda y que valoren a sus familias. “La sola existencia de cada uno ya tiene valor”, asegura y, antes de regresar a su habitación, deja la frase que resume estos días: “Donde hay vida, hay esperanza”.