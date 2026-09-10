Un mes después del terremoto del 10 de agosto en Colombia, la respuesta del Gobierno nacional continúa en los territorios afectados.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantiene articuladas las capacidades de las entidades para atender a las comunidades y acompañar a las familias damnificadas.

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Respuesta tras el terremoto continúa en 16 departamentos

El primer reto fue salvar vidas. Durante más de 288 horas de operaciones, 54 grupos y 1.849 rescatistas de Colombia, Argentina, Chile, México, Venezuela, España y Estados Unidos concentraron sus esfuerzos en las zonas más afectadas.

Este despliegue permitió rescatar a 356 personas y recuperar 259 cuerpos.

Concluidas las labores de búsqueda y rescate, la atención se concentra ahora en las familias que perdieron sus viviendas y en las acciones necesarias para avanzar hacia la recuperación de los territorios.

Con corte al 10 de septiembre, la emergencia ha afectado a 466.345 personas en 497 municipios de 16 departamentos. El reporte registra 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos.

El SNGRD mantiene, además, sus capacidades desplegadas en 498 municipios de 16 departamentos afectados, mientras continúan las acciones de evaluación de daños, asistencia técnica, comunicaciones, logística y movilización de recursos.

Una de las prioridades después de la emergencia es atender a las familias que perdieron sus viviendas. Para ello, la UNGRD destinó $ 42.754 millones para el primer mes del apoyo económico de vivienda, de los tres meses previstos para las familias cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables.

El apoyo podrá llegar hasta $ 1.050.543 mensuales por hogar, de acuerdo con la categoría del municipio. Según la UNGRD, se trata del apoyo económico más grande entregado en la historia de la entidad y equivale a más del 50 % del salario mínimo.

La medida hace parte de la respuesta que continúa después de la fase inicial de búsqueda y rescate, con el objetivo de acompañar a las familias afectadas mientras se estructura la recuperación de los territorios.

La asistencia humanitaria también continúa llegando a las comunidades afectadas. Hasta el momento, se han movilizado 2.071 toneladas hacia los territorios afectados.

De ese total, la cooperación internacional aportó 477,1 toneladas, mientras que el apoyo de la primera dama, Ana Lucía Pineda, alcanzó 1.500 toneladas.

A estos recursos se sumaron 46 toneladas de la Gobernación del Atlántico, 44 toneladas de la Alcaldía de Bogotá y 3,9 toneladas movilizadas por la UNGRD.

También han aportado sus capacidades países cooperantes y agencias de Naciones Unidas.

Entrega de equipos Starlink por parte de la UNGRD. Foto: Foto UNGRD

Miles de personas permanecen en alojamientos temporales

La atención se mantiene para quienes todavía no han podido regresar a sus hogares. Actualmente, 4.720 personas permanecen en 35 alojamientos temporales ubicados en Caldas, Quindío, Chocó y Valle del Cauca.

En paralelo, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) sigue brindando apoyo aéreo en las zonas que requieren atención. Las operaciones acumulan 106 horas y 40 minutos de vuelo.

Para sostener las comunicaciones en las áreas afectadas, fueron dispuestas 60 antenas Starlink.

Por otra parte, las labores de respuesta permitieron rescatar a 1.976 animales afectados por la emergencia.

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La magnitud de la tragedia continúa reflejándose en la infraestructura afectada.

El consolidado de la UNGRD registra 36.327 viviendas destruidas y 201.939 averiadas, además de 759 edificios colapsados.

También se reportan daños en 4.316 centros educativos, 397 centros de salud y 6.118 centros comunitarios.

En materia de infraestructura vial y servicios, la emergencia dejó afectaciones en 521 vías, 107 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 141 acueductos y cinco aeropuertos.

Un mes después del terremoto, la UNGRD mantiene la coordinación de la respuesta en los territorios afectados.