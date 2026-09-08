La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 se realizará el próximo miércoles 21 de octubre.

Contará con dos momentos diferenciados para evaluar la preparación de ciudadanos, organizaciones y autoridades territoriales.

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Un simulacro que irá más allá de la evacuación

La jornada tendrá como propósito fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia en los diferentes territorios del país.

De acuerdo con la UNGRD, el ejercicio de este año tendrá un enfoque más amplio.

Además de las tradicionales acciones de evacuación, los participantes podrán evaluar sus planes, protocolos, mecanismos de coordinación y capacidad para tomar decisiones ante una eventual emergencia.

El director general de la entidad, David Santiago Tamayo, explicó el alcance de la jornada: “Iremos más allá de evacuar: buscamos validar, decidir y mejorar”.

La programación contempla dos momentos durante el 21 de octubre.

A las 10:00 de la mañana, participarán entidades públicas y privadas, empresas, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones educativas, familias y ciudadanía en general.

La actividad permitirá revisar las medidas de preparación, comunicación, coordinación y autoprotección.

Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, las alcaldías y gobernaciones realizarán una simulación orientada a validar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE).

En esta segunda jornada se pondrán a prueba aspectos relacionados con la coordinación entre las autoridades, la toma de decisiones, la gestión de información y la activación de capacidades para responder ante una emergencia.

La UNGRD confirmó que el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 se realizará el próximo 21 de octubre, con jornadas de participación a las 10:00 a. m. y 2:00 p. m. Foto: UNGRD

¿Para qué servirá el Simulacro Nacional?

La jornada será también un espacio para identificar qué está funcionando y qué necesita ser mejorado antes de que ocurra una emergencia real.

La entidad plantea el simulacro como una oportunidad para reconocer fortalezas, detectar aspectos por mejorar y fortalecer la articulación entre los diferentes actores que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Los simulacros permiten fortalecer la preparación de comunidades y autoridades ante una eventual emergencia, como un terremoto, y mejorar la capacidad de respuesta. Foto: AFP

Por eso, la invitación de la UNGRD está dirigida a entidades, organizaciones, comunidades, familias y ciudadanos para que se programen y participen activamente en el ejercicio.

“La invitación es a agendarse, participar y aprender. Porque prepararnos hoy nos permite proteger la vida y responder mejor cuando ocurra una emergencia”, señaló Tamayo.

Las orientaciones, información sobre la participación y demás contenidos relacionados con el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 estarán disponibles a través de los canales oficiales de la UNGRD.