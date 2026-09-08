Exdirector de la Dijín destacó la nueva decisión del Gobierno para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego

Como un aspecto positivo calificó el exdirector de la Dijín de la Policía, el general en retiro Fernando Murillo, la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de firmar el decreto que permite a los ciudadanos portar armas de fuego debidamente reglamentadas.

“Desafortunadamente, anteriores gobiernos tomaron la medida de desarmar al ciudadano de bien, de no poder portar un elemento de estos, que es de bastante riesgo, pero que a la vez es de defensa. Hoy con la decisión que toma el Gobierno nacional de desentrabar esa problemática que había y autorizar nuevamente que los ciudadanos, después de un proceso meticuloso, (...) compren un arma de fuego para su defensa”, dijo el general Murillo.

Los ciudadanos que tengan permisos vigentes para el porte de armas lo podrán hacer, de acuerdo a las nuevas medidas del gobierno nacional. Foto: Policía

La reciente decisión la confirmó así De La Espriella: “Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”.

El decreto firmado por el Presidente de la República señala que: “a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las medidas necesarias para levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. En consecuencia, deberá restablecerse la eficacia de los permisos individuales para el porte de armas de fuego que se encuentren vigentes y respecto de los cuales no exista suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento, prohibición legal o judicial, o cualquier otra circunstancia jurídica que impida su ejercicio”.

Para el general Murillo, esta decisión se puede interpretar como un tema disuasivo frente a los hechos de inseguridad que se presentan en las principales ciudades del país.

El general retirado Fernando Murillo, respaldó la nueva normatividad para el porte de armas de fuego. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Esto lo estaban pidiendo los colombianos hace mucho tiempo, vemos como el delincuente si tiene armas u otros a través de hechos de corrupción logran conseguir los permisos, pero hoy se le está diciendo al ciudadano que si quiere portar un arma de fuego tiene que pasar por una serie de procesos para que el permiso sea legítimo”, indicó el general Murillo.