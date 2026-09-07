Estación de Policía de Guamalito nuevamente bajo fuego por parte de grupos criminales

La comunidad de Guamalito, en Norte de Santander, reportó este lunes, 7 de septiembre, un nuevo ataque en contra de la estación de Policía de la zona.

Guamalito nuevamente bajo ataque de grupos criminales. Foto: Dubán Villamizar

Disparos de fusil y ataque con drones explosivos se presentaron de nuevo en la estación que había sido atacada días atrás.

En dicha acción se logra observar como la infraestructura de la estación de Policía quedó completamente destruida luego de que lanzarán un ataque con explosivos.

En la región donde se presentó el ataque delinque la guerrilla del ELN, que ha incrementado su accionar violento contra la fuerza pública usando aeronaves no tripuladas y adaptadas con explosivos.

Los ataques en Norte de Santander han dejado Policías y militares muerto y heridos debido a los métodos no convencionales usados por las disidencias de las Farc y la guerrilla.

En otra acción criminal pero contra el Ejército, en Ocaña, las tropas fueron atacadas por criminales del cantón militar Trapiche.

El ELN hace presencia fuerte en la región del Catatumbo en Norte de Santander. Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

“Esta acción constituye una grave infracción a las normas del derecho internacional humanitario y viola los derechos humanos, al emplear medios y métodos de guerra ilícitos que ponen en riesgo la vida e integridad de los miembros de la Fuerza Pública”, indicó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “en el marco de las tareas de seguridad desplegadas tras el ataque, un pelotón de soldados de la motorizada realizó un movimiento hacia el exterior de la unidad militar, con el propósito de asegurar el perímetro y verificar la posible presencia de amenazas contra las instalaciones y el personal”.

Así mismo indicó el Ejército que: “durante la maniobra, los uniformados sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN, lo que dejó como resultado el asesinato del Capitán Marco David Pirajón Montezuma y el Soldado Profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento de la misión constitucional”.

“Así mismo, cinco militares resultaron afectados y reciben atención médica especializada. De manera inmediata, la institución dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de los militares fallecidos y garantizar el apoyo necesario durante este difícil momento”, dijo el Ejército.