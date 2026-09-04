Así cayó alias Bendito Menor: Policía revela cómo ubicaron al temido cabecilla que tenía cinco órdenes de captura

La Policía Nacional entregó nuevos detalles sobre el operativo que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor o Naín, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada o Los Pachenca.

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El director de la institución, general Alejandro Barrera, explicó que detrás del procedimiento hubo un extenso trabajo de inteligencia e investigación criminal que permitió establecer dónde se encontraba el jefe criminal.

La acción, denominada Operación Centinela de la Patria, se desarrolló de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación y terminó cercando a Bendito Menor en Riohacha, La Guajira.

“En cumplimiento de las políticas del Gobierno nacional impartidas por el señor presidente de la República, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegó la Operación Centinela de la Patria, donde se neutralizó a Naín Andrés Pérez, alias Naín, uno de los principales cabecillas de la estructura criminal autodenominada Autodefensas Conquistadores de la Sierra”, afirmó Barrera.

Cadáveres de la Bebecita y Bendito Menor. Foto: Suministrada a Semana

El general reveló que ubicarlo fue el resultado de un proceso previo de seguimiento y recopilación de información.

“Tras un arduo proceso de inteligencia e investigación criminal, se logró ubicar a este peligroso delincuente en la ciudad de Riohacha”, explicó.

Bendito Menor se había convertido en un objetivo prioritario de las autoridades por la posición que habría alcanzado dentro de la estructura y por los delitos que se le atribuían. Por información que permitiera localizarlo, se había llegado a ofrecer una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Las tres personas que estaban junto a Bendito Menor

Barrera también entregó información sobre las otras tres personas que murieron durante el procedimiento. No se trató únicamente de la compañera sentimental del cabecilla: según la Policía, dos de los hombres que estaban allí cumplían funciones específicas dentro de la organización.

“En este operativo también fueron neutralizados alias la Bebecita, quien era su compañera sentimental, y de igual manera se neutralizó alias el Tío, cabecilla logístico, y alias Casi Loco, responsable del componente financiero de esta estructura criminal”, detalló el general.

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Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, era la pareja sentimental de Bendito Menor y también enfrentaba un proceso judicial por sus presuntos vínculos con la organización.

Su situación resulta particularmente llamativa porque, apenas horas antes del operativo, había avanzado en un preacuerdo con la Fiscalía por concierto para delinquir. Tarazona había sido capturada en septiembre de 2025 y posteriormente recibió detención domiciliaria, medida que habría incumplido.

Los otros dos hombres fueron identificados por sus alias. Según la versión oficial, el Tío era un cabecilla logístico, mientras que Casi Loco era responsable del componente financiero.

Así, el procedimiento no solo alcanzó al hombre que las autoridades ubicaban como uno de los principales cabecillas, sino también a personas que presuntamente tenían responsabilidades logísticas y económicas dentro de la estructura.

Cinco órdenes de captura y una búsqueda internacional

Uno de los datos más relevantes entregados por el director de la Policía tiene que ver con el prontuario judicial que pesaba sobre Bendito Menor.

Según el general Barrera, existían cinco órdenes de captura en su contra, relacionadas con algunos de los delitos de mayor gravedad que investigaban las autoridades.

“Alias Naín tenía cinco órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, tenía una notificación roja por parte de Interpol”, reveló el director de la institución.

La notificación internacional muestra que su búsqueda no se limitaba al territorio colombiano. Mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra, las autoridades continuaban recopilando información para determinar sus movimientos y establecer su ubicación.