Es oficial la venta de Atlético Nacional a Europa: ‘joya’ firma por 5 años y deja una millonada

El mercado de pases en Atlético Nacional sigue siendo noticia, y ahora con la salida de una de sus jóvenes promesas al fútbol de Europa. El anuncio ya es oficial al jugador le dan la bienvenida en Portugal.

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Se trata de Simón García, defensor central de 21 años que fue oficializado como nuevo jugador del Rio Ave de Portugal. El anuncio oficial se dio en la tarde de este viernes, 4 de septiembre de 2026, aunque ya venía hace varios días sonando entre la prensa y los aficionados.

El contrato de Simón García con Rio Ave será por cinco años, hasta mediados de 2025. Al defensor central le colocan un valor aproximado de 1.2 millones de euros en Transfermarkt.

No obstante, la prensa cercana a Atlético Nacional revela que la transferencia fue por un costo más alto. Juan David Londoño apunta a que Rio Ave compró el 75% del futbolista por un total de 2.3 millones de euros.

García es formado en Atlético Nacional, y con el verde de Antioquia logró cosas importantes en este último tiempo. En su palmarés destacan la Copa BetPlay y la Liga BetPlay, además de varias actuaciones que son las que le abren las puertas del fútbol de Europa.

Rio Ave se desempeña en la Primera Liga de Portugal y, luego de cuatro fechas jugadas, ocupa la casilla 13 de la competencia con tres puntos de 12 posibles. Aunque el campeonato apenas arranca, está más cerca de la zona de descenso que de los puestos de privilegio.

“Suficiente para el eje de la defensa. Simón García firma por el Rio Ave FC”, anunció el elenco portugués en sus redes oficiales.

Chega para o eixo da defesa. 🔒



Simon Garcia assina pelo Rio Ave FC. ✍️#HonrarAHistória #rioavefc pic.twitter.com/4Y5Zzv7jyJ — Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 4, 2026

Y añaden: “Tras formarse en las categorías inferiores del Atlético Nacional, Simón García pasó gran parte de su carrera en el fútbol colombiano, donde dio sus primeros pasos como profesional y destacó por sus cualidades y su potencial de mejora”.

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“El fichaje por el Vila do Conde supone ahora un nuevo reto en la carrera del jugador, ya que afrontará su primera experiencia en el fútbol europeo”, cierran.