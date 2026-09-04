Richard Ríos decidió irse a Arabia Saudita para jugar con Ittihad FC por un año.

Si bien no era la decisión deportiva que se esperara del volante de Selección Colombia, a nivel personal la ganancia económica para el jugador y los suyos es abultada.

Al final, cuando acabe ese préstamo a lo largo de la temporada 2026/2027 podrá volver a Benfica de Portugal, donde dejó buenas sensaciones en lo que fue un año que le significó jugar en la élite y disputar Champions League, además de su primer Copa Mundo.

Richard Ríos tiene contrato con Benfica hasta 2030 Foto: NurPhoto via AFP

También Ríos tuvo la chance de ser dirigido por José Mourinho y Marco Silva en los rojos. Con este último la relación se decía que no era la mejor, lo que habría llevado al colombiano a cambiar de aires de manera apresurada.

Sin embargo, en las últimas horas el DT se puso al frente de los rumores para desmentirlos. También dejó un mensaje a Richard para cuando termine su periplo por Medio Oriente a donde fue a préstamo.

En primera instancia negó que la relación estuviera rota con el mediocampista. Sencillamente el irse a Arabia fue “una decisión personal”, dijo Silva.

Marco Silva comenta as saídas de Richard Rios e de Ivanovic. 👀🎙️ pic.twitter.com/N5zQTDLA5h — Benfica Pulse (@BenficaPulse) September 4, 2026

Posterior a ello, aclaró que mientra mantenga vínculo con Benfica en cualquier momento podrá estar de vuelta: “Desde el momento en que es jugador nuestro, siempre es posible su regreso”.

“No tuve absolutamente ninguna conversación con él en la que dijera que no podría volver”, añadió el DT sobre el futuro de Ríos una vez termine su estadia en Arabia Saudita.

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Posteriormente, confrontó que hayan tenido algún tipo de altercado que haya derivado en el desprendimiento de Richard de la disciplina de las águilas.

“En absoluto. Tuvimos buenas conversaciones. Cabe destacar cómo habló con ustedes, porque nunca escuchó de mi boca que no contara con él para este año”, acabó diciendo.

Al-Ittihad ya lo presume

El pasado 2 de septiembre Al-Ittihad presentó oficialmente a Richard Ríos.

Fue un negocio que benefició a Benfica al recibir 3 millones de euros de cargo, también al jugador por aumentar su salario de manera considerable por un año e ir en forma de préstamo, sin opción de compra.

En las últimas horas se supo que usará la camiseta número 5, que tuvo su primer entrenamiento a la par de sus compañeros y, posiblemente, esté convocado para lo que será el clásico vs. Al Nassr de Cristiano Ronaldo este sábado desde la 1:00 p.m. (hora Colombia).

Por medio de una misiva pública, el elenco saudí dio por confirmado el traspaso para el nacido en Vegachí, Antioquia.

“Al-Ittihad Club anuncia la incorporación del jugador colombiano Richard Ríos al primer equipo de fútbol en calidad de cedido por el club portugués Benfica, con un acuerdo vigente hasta el final de la temporada”, informaron.

“La ceremonia de firma tuvo lugar hoy en la sede del club y contó con la presencia del director ejecutivo, el Sr. Domingos Oliveira, quien dio la bienvenida al jugador a la plantilla y le deseó éxito junto a sus compañeros para lograr los resultados que espera la fiel afición del Al-Ittihad”, agregaron.