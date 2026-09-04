Margarita Rosa de Francisco habló sobre decisión que tomó y dejó particular mensaje: “No quiero que crean”

Margarita Rosa de Francisco continúa siendo una de las figuras públicas que más participa en las conversaciones políticas que se desarrollan en las redes sociales. La actriz y escritora aprovecha sus plataformas para expresar sus opiniones sobre distintos temas relacionados con la actualidad nacional.

Margarita Rosa de Francisco subió particular imagen y mostró decisión que tomó en su vida personal: “Y, sí”

Sus posturas suelen generar reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos respaldan sus comentarios, otros cuestionan sus puntos de vista, lo que convierte varias de sus publicaciones en motivo de discusión.

Cada vez que la artista se pronuncia sobre la situación política de Colombia, sus mensajes despiertan un amplio debate y, en diferentes ocasiones, alcanzan una importante circulación en las plataformas digitales.

Sin embargo, recientemente, la escritora fue foco de reacciones tras un inesperado post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde se ha mostrado más activa. La famosa no dudó en dejar mensajes particulares, despertando reacciones en más de uno.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Margarita Rosa de Francisco subió una postal en la que se refería a una decisión con la que se sentía identificada, enfocada en publicar los gestos y ayudas humanitarias que tenía con los demás.

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Aquellas palabras mencionan que no le interesaba que los demás pensaran que era una buena persona, por lo que prefería mantener dichas actitudes y comportamientos en reserva.

“No publico mis gestos de ayuda humanitaria porque no quiero que crean que soy una buena persona”, se lee en el post, donde sumó casi tres mil likes de sus seguidores.

“Mmm, sí”, agregó en el pie de foto, donde reafirmó que estaba de acuerdo con estas palabras, relacionadas con gestos y publicaciones de ayudas.

La celebridad ha publicado diversos mensajes, agregando ese toque particular que lleva en sus pensamientos e ideas. Muchos han respaldado su manera de pensar, precisamente al estar lejos de los debates políticos que hay en la actualidad.