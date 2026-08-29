Margarita Rosa de Francisco deslumbró con inesperado look: atuendo dio mucho de qué hablar y se conoció importante detalle

La serie Cien años de soledad, adaptación de Netflix basada en la reconocida novela de Gabriel García Márquez, se acerca al cierre de su historia con el lanzamiento de su segunda y última parte.

Margarita Rosa de Francisco subió particular imagen y mostró decisión que tomó en su vida personal: “Y, sí”

La entrega final estará compuesta por siete capítulos, que darán continuidad y pondrán punto final a la trama centrada en la familia Buendía. Entre las principales novedades de estos episodios se encuentra la llegada de nuevos personajes que tendrán un papel determinante en el desarrollo de esta etapa de la producción.

Una de las incorporaciones que más ha llamado la atención es la de Margarita Rosa de Francisco. La actriz colombiana se unió al elenco para interpretar a Fernanda del Carpio, uno de los personajes más importantes de la obra literaria y cuya aparición marca una nueva transformación en la historia de los Buendía.

Con esta segunda parte, la producción profundizará en una etapa decisiva para la familia protagonista, marcada por nuevos acontecimientos y la llegada de figuras que modificarán el rumbo de Macondo. Margarita Rosa de Francisco asumió uno de los retos más destacados de esta recta final, dando vida a un personaje fundamental dentro del universo creado por García Márquez.

No obstante, en la rueda de medios y eventos especiales por este lanzamiento, Margarita Rosa de Francisco llamó la atención con un particular atuendo que llevó puesto. La celebridad lució una pieza muy especial, la cual poseía un significado oculto.

De acuerdo con lo registrado, la actriz llevó un diseño de Natalia Blanco, que constaba de chaqueta y pantalón blanco, mientras hacia juego con unas botas del tono. Su cabellera estuvo suelta y crespa, agregando accesorios muy sutiles.

Tras la sorpresa que causó con esta imagen, se conoció que la inspiración del look se basó en Gabriel García Márquez, quien llevó un traje similar cuando recibió su Premio Nobel.

“La silueta de un ‘power suit’ cargado de homenajes implícitos”, dice.

“Inspiración directa en el icónico liquiliqui blanco que llevó Gabriel García Márquez al recibir su Premio Nobel en 1982, pero reimaginado para el presente”, se lee en el pie de foto del post.

Margarita Rosa de Francisco deslumbró con su look inspirado en el que llevó Gabriel García Márquez. Foto: Instagram @jorge.malave