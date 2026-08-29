IndyCar aclara lo de carrera en Barranquilla: dice que hay negociaciones, pero nada está cerrado

La IndyCar se pronunció sobre el anuncio que hizo el alcalde Alejandro Char de que esta competencia se realizaría en Barranquilla en abril de 2028. Si bien el mandatario oficializó esto, el organismo lo negó y dejó en claro que se están llevando conversaciones.

Es oficial: el alcalde Char confirma que la IndyCar se correrá en Barranquilla

Así lo señaló en un comunicado que envió al medio Motorsport.com, en el que precisó que por el momento se está haciendo la evaluación formal del sitio y no se ha cerrado nada.

“Con frecuencia recibimos propuestas de personas interesadas en hablar sobre las carreras de IndyCar a nivel internacional. Nos hemos reunido con representantes de Barranquilla en Indianápolis, pero aún no hemos visitado la ciudad”, señaló.

IndyCar explicó que la capital del Atlántico ha mostrado una propuesta para que el evento se corra allí, pero todavía se están analizando otras opciones.

De izquierda a derecha: El logo de la Fórmula Uno; Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; el logo de la IndyCar y Juan Pablo Montoya, piloto colombiano retirado Foto: Imágenes oficiales de la F1, IndYCar, SEMANA y AFP, respectivamente

“Si bien la ciudad está interesada en albergar una carrera de IndyCar en 2028, nos encontramos en las primeras etapas de análisis de esta y otras posibles oportunidades”, comentó.

Por todo esto, indicó que por el momento no se puede hablar de que haya una negociación totalmente cerrada. “Estamos lejos de llegar a un acuerdo y cualquier suposición en sentido contrario es prematura”, concluyó.

De esta manera, se desmintió por completo el anuncio que hizo Alejandro Char durante el lanzamiento de la Travesía Río Magdalena. Allí, el mandatario oficializó esta noticia, pese a que todavía nada está asegurado, de acuerdo con el comunicado de los organizadores.

¿Por qué Barranquilla sueña con entrar al calendario internacional del automovilismo?

“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, la IndyCar va a correr aquí, frente al río. Sí, la IndyCar va a correr aquí”, afirmó.

De hecho, aprovechó para explicar que la llegada de este tipo de eventos es el resultado de una estrategia para posicionar a Barranquilla como escenario de grandes acontecimientos internacionales y aprovechar el río Magdalena como uno de los principales atractivos de la ciudad.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por el momento, el alcalde no se ha pronunciado después de que se conociera el comunicado de la IndyCar en el que aclaró que no hay nada cerrado con ninguna ciudad.