Bayern Múnich y Luis Díaz, a los pies de Manuel Neuer: magistral marca que alcanzó en la Bundesliga con 40 años

Bayern Múnich, Luis Díaz y Manuel Neuer están de júbilo luego de la contundencia mostrada ante el Stuttgart, apenas en la primera fecha de la Bundesliga de Alemania. En el Allianz Arena, la máquina bávara aplastó 5-1 a su rival y así demuestra que está para grandes cosas en esta campaña, en la cual intentará dominar de principio a fin y tratar de ganar el título de forma anticipada.

La reacción del DT del Bayern Múnich tras anotación de Luis Díaz en goleada a Stuttgart en Bundesliga: “No ha sido fácil”

El gol de Luis Díaz ante el Stuttgart desde la tribuna y con sonido ambiente: nadie se perdió su obra maestra

En lo que tiene que ver con Manuel Neuer, es uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol alemán y uno de los más reconocidos en Europa. El campeón del mundo en Brasil 2014 ya tiene 40 años de edad e impuso un logro que hace resonar su brillante carrera deportiva.

Y es que Manuel Neuer, contra el Stuttgart, disputó su partido oficial número 600 con el Bayern. El escenario no pudo ser otro que el Allianz Arena, en el partido inaugural de la Bundesliga, que planea ganarla nuevamente con el club de sus amores.

Hasta ahora, solo las leyendas del club Thomas Müller, Sepp Maier, Oliver Kahn y Gerd Müller habían superado esta marca con el Bayern. Neuer entra por la alfombra roja a este exclusivo club.

El portero y capitán ha respaldado al equipo de Múnich en los últimos años como casi ningún otro. Neuer es un símbolo de los grandes éxitos del pasado reciente. Desde su fichaje, procedente del FC Schalke 04, este jugador acumula en estos 15 años números brillantes: 13 ligas alemanas, siete Copas de Alemania y dos Champions.

Manuel Neuer logra un hito histórico Foto: X

Por si fuera poco, tiene 269 partidos sin encajar gol. Manuel Neuer subraya de forma impresionante su excepcional posición como uno de los mejores porteros del mundo, sin duda alguna.

El trámite del Bayern ante el Stuttgart

En medio del récord de Neuer, cayó el festival de goles. Una anotación del central francés Dayot Upamecano, tras certero cabezazo, en un saque de esquina en el minuto 21, puso en ventaja al Bayern y ya no lo paró nadie.

Luis Díaz y Manuel Neuer. Foto: Getty Images

El Stuttgart igualó en el 52’, gracias a Josha Vagnoman, pero eso fue un espejismo, ya que el gigante bávaro no tardó en responder y marcó dos más muy rápido para asegurar el triunfo.

Michael Olise (55’) y un autogol de Josha Vagnoman (58’) dañaron los planes del visitante de al menos aguantar el empate. Luego, Aleksandar Pavlović (82’) y Luis Díaz (90+2’) ampliaron el marcador y concretaron el 5-1 para sumar los primeros tres puntos en la Bundesliga.

De esta manera, el contundente resultado marca de entrada el tono fuerte de un equipo que conquistó 13 de las últimas 14 Bundesliga. Solo se le escapó en la campaña 2023-2024, cuando Bayer Leverkusen se la arrebató con Xabi Alonso como técnico.