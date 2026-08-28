La tabla de la Ligue 1 de Francia tras otro descalabro del PSG: Lille agita la preocupación de Luis Enrique

El PSG es un mar de dudas y la preocupación va en aumento. El club parisino llegó perdiendo 2-0 al descuento en el campo del Lille y, con dos tantos agónicos en el tiempo añadido, pudo salvar un punto (2-2), en el arranque de la segunda jornada de la Ligue 1 de Francia.

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Después de dos tantos magníficos, conseguidos por el islandés Hakon Haraldsson (21′) y por Dilane Bakwa (84′), Lille creía tener el triunfo en la mano, pero no contaba con la jerarquía del PSG, que pudo empatar gracias al portugués Vitinha (90+1′) y a un gol salvador del brasileño Marquinhos (90+5′) con el partido a punto de terminar.

Vitinha consiguió su gol con un potente tiro desde la frontal y tuvo también un papel activo en el tanto del empate, sirviendo un balón a la cabeza del capitán del equipo. Las individualidades en el final le permiten al PSG maquillar un poco las vergüenzas en este comienzo de temporada.

Marquinhos festejó con esta actuación decisiva el premio “UEFA Respect”, que recibió antes del sorteo de la Champions League, en reconocimiento a su deportividad en la final de la pasada edición del máximo torneo europeo, donde su equipo fue campeón y él acudió en un primer momento a consolar a su compatriota y rival del Arsenal, Gabriel Magalhães.

Marquinhos salvó al PSG Foto: PSG via Getty Images

“Sabemos que estamos muy lejos de estar al 100 %. En este inicio de temporada jugamos contra candidatos al título y son equipos de alto nivel. Y eso es difícil cuando no estás al 100%, se ha visto la dificultad en el resultado. Necesitamos tiempo”, declaró Marquinhos a PSGTV.

PSG suma dos puntos y no gana aún

Con este segundo empate en dos jornadas, el PSG es provisionalmente sexto con 2 puntos, mientras que el Lille se pone por ahora líder, con 4 unidades.

Esta desventaja del gigante parisino puede tener algo de efecto en la tabla de posiciones si, en su contraste, otros clubes pueden llegar a las seis unidades en este fin de semana y así se mentalizan en mantener la ventaja durante la temporada.

Tabla de la Ligue 1 Foto: Google

Es el segundo partido seguido en el que el PSG se ve con un 2-0 en contra en el marcador antes de poder empatar 2-2, como le ocurrió en la primera jornada en Rennes, en aquel caso gracias a un doblete de su nuevo atacante español, Ferran Torres.

Tabla de la Ligue 1 Foto: Google

El PSG empezó a mediados de mes su temporada oficial con una alegría, imponiéndose al Aston Villa inglés en la Supercopa de Europa, pero desde entonces el camino se le ha torcido.