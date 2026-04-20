Endrick y Lyon muestran otra cara del PSG y Bayern y Luis Díaz toman nota: dolorosa derrota en Francia

PSG, próximo rival del Bayern Múnich de Luis Díaz en las semifinales de la Champions League, perdió 2-1 en el Parque de los Príncipes ante el Lyon en partido por la fecha 30 de la Ligue 1 de Francia, apenas cinco días después de vencer 2-0 al Liverpool en Anfield por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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Los dirigidos por el técnico Luis Enrique se vieron superados por los goles del brasileño Endrick (6′) y de Afonso Moreira (18′) a pase del joven jugador cedido por el Real Madrid, que además fue la máxima figura del compromiso en París, que dejó la derrota que causa sorpresa en Europa. Bayern Múnich y Luis Díaz miran de reojo.

Para rematar la mala jornada del PSG, Gonçalo Ramos falló un penalti en el minuto 33 y Khvicha Kvaratskhelia redujo la diferencia ya sin tiempo para más en el 90+4′. Un juego que deja mal parado al gigante francés que coloca sus ojos en las semifinales ante Bayern, lo que se considera un pronóstico reservado.

Más allá del resultado, PSG lamentó la lesión de su centrocampista portugués Vitinha, quien abandonó el partido antes del descanso con gestos de dolor en el tobillo derecho y le hizo mucho daño a la ida de juego ante un Lyon ofensivo que nunca tuvo intención de esperar en defensa sino de adueñarse de la pelota y hacer daño.

Hakimi con Endrick Foto: Getty Images

“No es nada positivo, está claro, hay que esperar a mañana (lunes), se le realizarán pruebas”, explicó Luis Enrique sobre Vitinha. “Quieren una liga más disputada y ahí la tienen. Va a ser difícil hasta el final”, advirtió el entrenador español.

La Ligue 1 no la puede confirmar el PSG

El club parisino sigue liderando la tabla con 63 puntos, pero bajo la amenaza del Lens con 62 unidades, que cuenta con un partido más. El Lyon es tercero con 54, los mismos del Lille.

Esta es la quinta derrota en la Ligue 1 esta temporada para el PSG, que se podría acercarse al título en caso de vencer al Nantes en una jornada que se disputará en esta misma semana, antes de meterse de lleno en la serie contra el Bayern Múnich.

Con las cosas algo enredadas en Francia, PSG debe trabajar en cómo frenar los ambiciosos planes del Bayern Múnich en la serie de semifinales, donde estará con Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane. Lyon parece mostrar otra cara y bajo el liderazgo de Endrick desnudó tácticamente la idea de juego de Luis Enrique.

La ida ante el Bayern Múnich se disputará el 28 de abril en el Parque de Los Príncipes de París. La vuelta en el Allianz Arena el 6 de mayo.