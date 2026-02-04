Deportes

Real Madrid lo cedió y ahora la rompe: espectacular gol de Endrick en Francia para callar a sus críticos

Endrick fue descartado en el Real Madrid, lo prestaron al Olympique Lyon y ahora suma unos impresionantes números.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

5 de febrero de 2026, 12:01 a. m.
Momento del remate de Endrick.
Momento del remate de Endrick. Foto: Pantallazo: @DSports

Fue momento para los octavos de final de la Copa de Francia y un golazo del brasileño Endrick fue el protagonista. Olympique Lyon, que además finalizó en la primera posición en la fase liga de la Europa League, avanzó a cuartos con la máxima estrella proveniente del Real Madrid.

Además del cañón de Endrick, hubo un gol en propia puerta del portero Maxime Hautbois, que permitió al Lyon clasificarse para los cuartos de final de la Copa de Francia con una victoria 2-0 sobre el Laval, penúltimo de la Ligue 2 (segunda división de Francia), en el Groupama Stadium.

Olympique Lyon suma su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones y parte de su clasificación a cuartos de final se debe también al gran partido de su portero Rémy Descamps, con varias paradas salvadoras.

Momento del remate de Endrick en la Copa de Francia.
Momento del remate de Endrick en la Copa de Francia. Foto: Getty Images

Cedido hasta el final de la temporada por el Real Madrid a principios de enero, Endrick puso por delante al Lyon a diez minutos del final con un zurdazo imposible para el arquero rival. Formó una linda jugada por el interior para luego lanzar el potente remate.

Golazo de Endrick y mensaje para el Real Madrid

Llamó la atención el papel más central de lo habitual para Endrick en este compromiso, que estuvo bien controlado durante buena parte del juego por la defensa del Laval, que dejaba pocos espacios. El delantero de 19 años finalmente encontró la llave al minuto 80.

Ya en la prolongación (90+4′), tras un contragolpe liderado por Pavel Sulc y Endrick, el balón le cayó al portugués Afonso Moreira, cuyo potente tiro fue desviado a su propia portería por Hautbois para poner el 2-0 definitivo.

En otro duelo de octavos de Copa de Francia, tras eliminar al PSG de forma épica en la ronda anterior, París FC no pudo mantener el buen ritmo y fue derrotado por el Lorient (2-0).

A pesar de los primeros minutos en Francia de Ciro Immobile (36 años) con sus nuevos colores en el París FC, el otro club de la capital cedió con goles de Noah Cadiou (55′) y otro en propia puerta de Moustapha Mbow (82′).

Además, tras ir perdiendo 2-0 ante Montpellier en el minuto 69, el Niza se clasificó en el tiempo añadido gracias a un gol de Sofiane Diop (3-2).

Palabras de Endrick tras encarrilar al Lyon a los cuartos de final

“Es realmente importante haber marcado mi primer gol en nuestro estadio. Estos comienzos en el Lyon son realmente un sueño. Doy gracias a Dios, que me brinda esta oportunidad y está conmigo en cada partido, pero también a Paulo Fonseca, un gran entrenador para mí, que sabe gestionar muy bien a todo el equipo. Da mucha libertad en el campo”, explicó el canterano de Palmeiras.

“Me preguntaba cómo íbamos a marcar y descargué toda esa rabia en el momento de mi disparo”, describió Endrick en la zona mixta. “La mandé al fondo. Es un poco un gol característico del número nueve que llevo. Y así, es ese tipo de gol el que debo marcar”, agregó.

