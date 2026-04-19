Con faena de goles y Luis Díaz brillando, Bayern Múnich se consagró campeón de Bundesliga

Anticipadamente, Bayern Múnich celebra su consagración número 35 en la Bundesliga.

Este domingo, los dirigidos por Vincent Kompany vencieron al Stuttgart por 4-2, con doblete de asistencias del colombiano y se hicieron inalcanzables al llegar a 79 puntos, por 64 del Borussia Dortmund.

Luis Díaz, gran aportante al título de Bundesliga de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026. Foto: FC Bayern via Getty Images

Dicho objetivo de ser campeón anticipadamente, es el primero de tres que tiene en la mira el rojo de Baviera, el cual también está vivo en Copa de Alemania y Champions League.

Lucho llegó en su cuenta personal a 17 títulos en su palmarés. Ya fue campeón local en Colombia con Junior, Portugal con FC Porto, Inglaterra junto a Liverpool y ahora, con de Bundesliga en su primera temporada con Bayern Múnich.

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Díaz, pieza clave de la conquista

El paso del colombiano por el fútbol europeo parece abonado al éxito y Luis Díaz cuenta ya con el título de campeón en tres de las seis ligas europeas más importantes.

A los dos campeonatos portugueses logrados con el Oporto (2020 y 2022) y a la Premier League ganada con el Liverpool la pasada temporada (2025), suma ahora la Bundesliga, en la que además ha sido protagonista.

¡EN UNAS FECHAS VAS A LEVANTAR EL ORIGINAL, LUCHO! ¡¡EL COLOMBIANO ES CAMPEÓN DE ALEMANIA CON BAYERN MUNICH!!



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En 43 partidos disputados con los bávaros, el delantero colombiano de 29 años suma 24 goles y acrecentó a 20 la cifra de asistencias. Durante la reciente eliminatoria de cuartos contra el Real Madrid fue decisivo anotando en los dos partidos.

Esa cifra goleadora es muy superior a las que Lucho registró en Oporto (41 goles en 125 partidos) y Liverpool (41 en 148 encuentros).

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Luis Díaz goza de la confianza absoluta de su entrenador Vincent Kompany y el colombiano se lo ha devuelto con su mejor temporada en Europa.

“Más allá de lo bien que lo está haciendo en términos de números, Lucho nos da mucho más. Tiene capacidad para crear en el caos y siempre está luchando, con hambre (de éxito) y eso es muy bueno para el equipo”, destacó recientemente el técnico belga.

Faena de goles para gritar “¡campeón!"

Bayern Munich conquistó este domingo el 35º título de campeón de liga de Alemania de su historia, el 13º en las últimas 14 temporadas, después de ganar 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena de la capital bávara.

El gigante bávaro, aún vivo en Liga de Campeones y en Copa de Alemania, cuenta con 79 puntos en la Bundesliga, y a falta de cuatro fechas está ya fuera del alcance del Borussia Dortmund (64 puntos).

Tras ir por detrás en el marcador por un gol de Chris Führich para el Stuttgart (21′), el Bayern le dio la vuelta al partido en seis minutos antes del descanso gracias a Raphaël Guerreiro (31′), Nicolas Jackson (33′) y Alphonso Davies (37′).

En la segunda parte, Harry Kane marcó su 32º gol en la Bundesliga esta temporada (el 51º en todas las competiciones). Los hombres de Vincent Kompany lograron así su séptima victoria en liga tras haber ido por detrás en el marcador (25 puntos sumados).

*Con información de AFP.