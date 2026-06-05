Compañero de Luis Díaz en Bayern confirma lesión y se pierde el Mundial: baja en Alemania

Contador Mundial FIFA 2026

Lennart Karl se perderá el Mundial 2026 con Alemania por lesión. El joven jugador de 18 años, quien juega con Luis Díaz en Bayern Múnich, y considera al guajiro como inspiración, se baja de la cita orbital a tan solo días del debut en el campeonato.

Lennart Karl se pierde el Mundial 2026 con Alemania. Foto: NurPhoto via Getty Images

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Este viernes, 5 de junio de 2026, la prensa alemana dio detalles. Lennart Karl tuvo un desgarro muscular en el muslo izquierdo en un entrenamiento desarrollado en Chicago, Estados Unidos. Mencionan que su reemplazo sería Assan Ouédraogo, por decisión del entrenador Julian Nagelsmann.

Lennart Karl: “Me duele indescriptiblemente”

“No sé por dónde empezar, pero me duele indescriptiblemente tener que perderme el torneo más grande. He hecho todo lo posible para estar en forma para la Copa del Mundo”, arrancó afirmando Karl.

Y añadió: “Desafortunadamente, las lesiones a menudo vienen en el momento más desafortunado. Le deseo a mi equipo el máximo éxito y, por supuesto, apoyarlos cada minuto. Volveré más fuerte, lo prometo. Gracias por los mensajes fuertes”.

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Lennart Karl es una de las grandes promesas del fútbol alemán, con procesos formativos que lo perfilan para llevar la bandera de su país a lo más alto. Incluso, las actuaciones que ha logrado en Bayern Múnich lo han perfilado, según rumores de la prensa, a estar en la baraja de grandes clubes a nivel mundial.

A finales de 2025, Karl habló con la web oficial de la Selección de Alemania y habló del aprendizaje que ha tenido al compartir con Luis Díaz y Michael Olise, los dos extremos del Bayern que, junto a Kane, conforman uno de los mejores tridentes del mundo.

“Aprendo mucho de mis compañeros de ataque, sobre todo de los movimientos de Michael Olise y Luis Díaz. Claro que puedes observarlos, pero también tienes que demostrar tus propias fortalezas”, le dijo Karl a DFB.de.

Y añadió: “Trabajar con un entrenador como Vincent Komany me hace mejorar cada día. Durante el primer mes o dos dentro del equipo no hablaba mucho, pero ahora es bastante normal que converse con mis compañeros fuera del campo”.

Se estima que Lennart Karl tenga un papel más relevante de cara al proceso mundialista de 2030 con Alemania. Su ausencia representa una baja sensible para una selección llamada a competir al más alto nivel en el Mundial de 2026, teniendo en cuenta que la última vez que conquistó el título fue en Brasil 2014.

Luis Díaz celebra con Lennart Karl. Foto: Getty Images

El debut de Alemania en la venidera cita orbital será el 14 de junio, ante Curazao, en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos.