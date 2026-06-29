Orlando Gill, de las críticas de Chilavert a ser el héroe de Paraguay contra Alemania: esta es la historia

Orlando Gill tiene 26 años. Nació el 11 de junio del 2000 en San Lorenzo, Paraguay, y actualmente destaca como el portero titular en la selección de fútbol de su país. Este lunes, 29 de junio, fue el héroe de la albirroja, en el triunfo por penales sobre Alemania, por los dieciseisavos del Mundial 2026.

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El compromiso entre Paraguay y Alemania se disputó en Boston, y no bastó con los 90′ reglamentarios. Los seleccionados empataron 1-1 a lo largo de ese lapso de tiempo, se fueron a extras, y la paridad también se mantuvo. Por tanto, tuvieron que definir el paso a octavos por penales.

Ahí se hizo gigante Orlando Gill, quien brilló en los 120′ de partido con atajadas destacadas, pero luego paró dos penales, a Kai Havertz y Nick Woltemade, y fue clave en el paso de los suyos a octavos de final. Paraguay se impuso 4-3 sobre Alemania en los tiros desde los 11 metros.

ATAJÓ GILL



Le contuvo el remate a Havertz.



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Orlando Gill, criticado por José Luis Chilavert y defendido por Gustavo Alfaro

Para Radio Ñandutí, el histórico exportero paraguayo, José Luis Chilavert, criticó a Orlando Gill porque, desde su opinión, el joven guardameta no hablaba con sus compañeros en el campo. Eso y que Gustavo Alfaro, técnico de la albirroja, no le daba seguridad al jugador.

“El arquero es el que ve la jugada de frente y que, en definitiva, si yo veo que me están atacando mucho, yo tengo que hablar con mi defensa y el mediocampo para poder cubrir esos espacios donde estamos teniendo problemas”, arrancó afirmando Chilavert.

Y añadió: “Yo veo el problema: el chico Gill no habla, juega mudo, y el fútbol es comunicación. Más el arquero, que es el que tiene que ordenar”.

Cuando José Luis Chilavert era futbolista profesional en Vélez Sarsfield. Foto: PA Images via Getty Images

A oídos de Alfaro llegaron las picantes palabras de Chilavert, y el estratega argentino al mando de Paraguay le respondió en rueda de prensa: “Me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias”.

"Chilavert":

Por el cruce de Gustavo Alfaro con José Luis Chilavert pic.twitter.com/HxLrCf395r — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 28, 2026

Orlando Gill, el portero que está en boca de todos

Gill tiene contrato hasta diciembre de 2027 con San Lorenzo de Argentina. Sin embargo, puede que su desempeño en esta Copa del Mundo 2026 le abra la puerta a una posible salida de cara al próximo mercado de pases.

Orlando Gill con los colores de su equipo: San Lorenzo de Almagro en Argentina. Foto: Getty Images

Mientras las semanas pasan, Orlando se consolida como héroe en Paraguay. Se metió en los libros dorados de un partido que vivirá en la memoria de ese país para siempre.