Con esto salió el nuevo DT de Johan Mojica en Madrid, horas después del anuncio en Getafe

En horas de la tarde del pasado jueves 13 de agosto se conoció la confirmación por parte del Getafe CF de Madrid de la incorporación oficial del colombiano Johan Mojica para la temporada 2026/2027.

Dicho movimiento se había conocido desde hace unos días, pero faltaba el pronunciamiento oficial del elenco español para darlo como un hecho.

Al final, el anuncio cayó y se conocieron las primeras reacciones. Una de las que más llamó la atención fue la del nuevo jefe de Mojica, el DT José Bordalás.

Este emitió un concepto favorable de la llegada del lateral izquierdo colombiano: “Johan Mojica es un jugador con mucha experiencia, uno de los mejores en su posición. Nos va a aportar y ayudar mucho”.

Y luego de eso retrató que la negociación de principio a fin fue satisfactoria: “Viene con una ilusión enorme y ha querido venir con nosotros desde el principio. Estamos muy contentos con ambas incorporaciones (junto a Enes Ünal)”.

Por las respuestas que entregó el entrenador al mando de Getafe, Mojica llega a ser uno de los referentes de un plantel que no ha tenido el movimiento esperado en el mercado. Eso los ha obligado a echar mano de sus divisiones menores.

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“La pretemporada ha sido atípica porque hemos tenido dificultades por el número de efectivos. Salieron muchos jugadores y, para completar entrenamientos con calidad, hemos tenido que incorporar a muchos chicos del filial”, explicó.

“Poco a poco la plantilla va mejorando en cuanto a número; ahora empieza el campeonato y estamos ya con la mente puesta en ello”, dijo positivo de cara al inicio de LaLiga este mismo fin de semana.

Johan Mojica siendo parte de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Redes sociales

Justamente sobre el estreno en la nueva temporada hay que decir que para el club de Johan Mojica será este sábado desde las 12:00 p.m. vs. Alavés.

En el transcurso de la semana que viene jugarán contra Partizan (20 de agosto) por los play-off de la UEFA Conference League, donde podría llegar a darse el debut del defensor zurdo. Dicho juego se llevará a cabo a las 2:00 p.m. (hora Colombia).

Mojica arribó y fue presentado

“El Getafe CF ha alcanzado un acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso de Johan Mojica, que se incorpora a la disciplina azulona de cara a la próxima temporada”, indicó el club.

Sin especificar por cuánto firma, señaló: “El internacional colombiano, de 33 años, llega al Coliseum para reforzar el lateral izquierdo y aportar su experiencia a la plantilla. Vestirá la azulona durante la temporada 2026/2027″.

Entre los múltiples contenidos que publicó el elenco de Madrid, los aficionados recibieron un saludo del nuevo defensor, quien dijo: “Es un verdadero placer estar aquí. Esperemos vernos pronto”.

Para Mojica será otro escudo en España en su extensa trayectoria allí. Desde 2014 que llegó al Rayo Vallecano ha cambiado varias veces de onceno, pasando por Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca.

También en el Viejo Continente tuvo un periplo por la Serie A de Italia vistiendo los colores de Atalanta. Esa experiencia no fue la más fructífera al solo estar un año y jugar unos 13 partidos.