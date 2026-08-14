Juanfer Quintero se confesó sobre su futuro en la Selección Colombia: “Ya tomé una decisión”

Desde que acabó el Mundial 2026, se han estado tejiendo versiones sobre el posible retiro de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez de la Selección Colombia. De momento ambos están en los planes de Néstor Lorenzo tras su renovación; sin embargo, la decisión final está en el aire.

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En su presentación oficial como nuevo jugador de Independiente Medellín, a Juanfer le preguntaron sobre su futuro con la Tricolor y la respuesta sembró aún más dudas al respecto.

“Ya lo dije en su momento, trato de vivir el presente con el Medellín. Seguramente a futuro miraremos, por ahora quiero enfocarme en volver bien”, dijo ante la prensa deportiva.

Quintero subrayó que “han sido 14 años en la Selección Colombia, viviendo tres mundiales y también viviendo cosas difíciles como fue en 2022 la no clasificación. Lo dije después del partido que sentía muchas emociones, muchas sensaciones, que me llevaron a tomar una decisión”.

“Me enfoco realmente en lo que es el Medellín. Tenemos cosas muy importantes por luchar este semestre y cada día traerá su afán. Yo en lo personal ya tomé una decisión y espero ser muy coherente con lo que ha sido mi presente y mi futuro”, apuntó.

“No me quiero ir más de acá”: Juan Fernando Quintero

La mente de Juan Fernando Quintero está puesta en devolverle a la hinchada del Medellín todo el cariño que le ha dado a lo largo de los años. Aunque defendió las camisetas de Junior, América de Cali y Atlético Nacional, siempre manifestó su cariño por el ‘poderoso’.

“Yo creo que ya no me quiero ir más de acá. Es el club al que amo, al que quiero, estoy en mi ciudad, con mi familia, con mis amigos... Creo que todo está dado y así se hacen más fáciles las cosas dentro del campo”, dijo.

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Quintero sueña con quedar en la historia del DIM y para eso trabaja desde el primer día que lo anunciaron como refuerzo del equipo dirigido por Amaranto Perea. “Repito la invitación para que todos nos unamos, que todos estemos bien y dejemos de lado ese sufrimiento. El fútbol no es fácil, pero estamos preparados para lo que se venga”, aseguró.

Juan Fernando Quintero, presentado como nuevo refuerzo del Medellín. Foto: @DIM_Oficial

“Es el momento que demos ese paso, que demos ese golpe de opinión y que traigamos esa anhelada estrella que queremos todos los hinchas del Medellín”, añadió.

Juanfer Quintero regresó a Colombia como agente libre, luego de su paso por River Plate. El antioqueño tenía contrato de largo para seguir en Argentina; sin embargo, sus diferencias con el técnico Eduardo Coudet fueron determinantes para pedir la rescisión del contrato.

Entre todas las ofertas que tuvo, fue Medellín el que apeló al sentimiento y logró convencerlo de sumarse a la nómina del segundo semestre.