Dan bienvenida a Juan Fernando Quintero en su nuevo equipo: es oficial y se acaban las especulaciones

Juan Fernando Quintero ya fue presentado, oficialmente, como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. Se pone fin a las especulaciones y llega luego de haber salido de River Plate.

Juan Fernando Quintero: presidencia de River Plate hizo pública versión real de su salida

Cabe recordar que Juan Fernando Quintero salió de River porque no tenía lugar allí. El técnico del cuadro millonario, Eduardo Coudet, no contaba con él y el vínculo entre las partes terminó.

[👑🔴🔵] ¡JUAN FERNANDO QUINTERO ES NUEVO JUGADOR DEL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN!



Gracias al trabajo de la institución, al esfuerzo de @juanferquinte10, al apoyo de nuestra hinchada, de JFK Cooperativa Financiera y de las marcas que se sumarán, JuanFer se vuelve a vestir… pic.twitter.com/H4SknDCspz — DIM (@DIM_Oficial) August 11, 2026

“Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín”

Juan Fernando Quintero ya había sido anunciado en la institución, aunque el Medellín pidió la colaboración de sus hinchas para que compraran el abono y así poder plasmar la firma.

Este martes, 11 de agosto, las especulaciones llegan a su fin: Juan Fernando Quintero fue oficializado como nuevo jugador del poderoso, en un movimiento que sacude la Liga BetPlay.

“Gracias al trabajo de la institución, al esfuerzo de Juan Fernando Quintero, al apoyo de nuestra hinchada, de JFK Cooperativa Financiera y de las marcas que se sumarán, JuanFer se vuelve a vestir de rojo y azul”.

Finalmente, cierran con: “Bienvenido nuevamente a tu casa, mago”.

Las palabras de Juan Fernando Quintero

Cuando habían anunciado el principio de acuerdo entre las partes, Quintero se pronunció por medio de sus redes sociales. Dejó unas sentidas palabras, pues es confeso hincha del Medellín.

“Hinchada poderosa, acá Juan Fernando Quintero, un saludo muy grande. Estoy muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club; ustedes saben que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de cosa, emoción o sentimiento”, arrancó afirmando JuanFer.

Y añadió: “Más que nada, estoy muy feliz, viviendo un sueño, no solo para mí, sino para mi familia y todos mis seres queridos. Este es el equipo que amo; les agradezco en el alma a toda la junta directiva; estoy feliz. Ahora faltan ustedes (hinchas) para que llenen el estadio y cada que el Medellín juegue sea una fiesta”.

En el mismo comunicado, donde anunciaron la llegada de Juan Fernando Quintero, Medellín aclara: “Su regreso al Medellín se produce después de que varios clubes del continente mostraran interés en contar con sus servicios. Sin embargo, el deseo del jugador de volver a vestir la camiseta del equipo de su ciudad, el esfuerzo realizado por el club y el respaldo de nuestra hinchada hicieron posible que Juan Fernando Quintero vuelva a ponerse la camiseta del Poderoso”.

🔴🔵 Es oficial, Juanfer Quintero vuelve a su casahttps://t.co/498N7wur6b — DIM (@DIM_Oficial) August 11, 2026

Y cierran con: “Hay números que identifican a un jugador. Y hay números que cuentan una historia”.