El emotivo reencuentro entre Taliana Vargas y Alejandro Éder tras atender la emergencia en Cali por el terremoto

En medio de la compleja situación humanitaria y de socorro que atraviesa la capital del Valle del Cauca a causa del reciente movimiento telúrico de magnitud 7.4 con epicentro en el departamento del Chocó, las labores de asistencia no se han detenido.

En este contexto, las redes sociales y los puntos de atención han registrado diversos momentos protagonizados por las autoridades locales y sus equipos de apoyo en la zona de desastre.

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Uno de los hechos que generó particular impacto mediático fue el reencuentro público entre el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la primera dama de la ciudad, la actriz y activista Taliana Vargas, quienes tras varios días dedicados de manera ininterrumpida a la coordinación de las brigadas de rescate y centro de acopio, coincidieron en uno de los puestos de mando.

El momento ocurrió debajo de una de las carpas institucionales instaladas para la coordinación de la emergencia. Según imágenes y videos difundidos directamente por el mandatario local en sus redes, Éder se acercó a Vargas para abrazarla y reconocer el trabajo que la primera dama ha desplegado en los barrios y puntos críticos de la ciudad.

Acompañado de un mensaje de admiración registrado en sus redes sociales: “Gracias por todo lo que estás haciendo por los caleños. ¡Te amo!”, el mandatario le expresó su gratitud por el acompañamiento brindado a las familias afectadas.

La escena, rodeada por miembros de los cuerpos de socorro y personal operativo, concluyó con un gesto afectuoso entre la pareja, el cual fue recibido con aplausos por los asistentes.

Desde las primeras horas posteriores al evento sísmico, la exreina y actual gestora social ha estado presente en los centros de acopio y en las zonas residenciales que sufrieron daños estructurales. A través de sus redes, Vargas ha servido como canal de difusión para solicitar insumos, visibilizar la labor de los brigadistas y reportar el estado de las labores de salvamento.

De acuerdo con información publicada por Revista Semana, la actriz generó diversas reacciones en días pasados tras realizar un llamado urgente a la ciudadanía a unirse en oración por las víctimas atrapadas bajo las estructuras colapsadas.

En particular, la exreina hizo eco del caso de Diana, una ciudadana que permanecía bajo los escombros a la espera de ser rescatada por los equipos especializados de la Defensa Civil y Bomberos.

La presencia de Vargas en las causas sociales en Cali no es un hecho aislado. A lo largo de su trayectoria, la activista ha liderado proyectos enfocados en la infancia y poblaciones vulnerables a través de fundaciones como Casa en el Árbol, rol que ha mantenido y adaptado a sus funciones de acompañamiento institucional en el gobierno distrital.

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Mientras las réplicas y las evaluaciones de daños continúan en el suroccidente colombiano, las autoridades locales mantienen el despliegue de organismos de gestión del riesgo tanto en Cali como en municipios vecinos de Risaralda y el departamento del Chocó.

Las labores prioritarias siguen concentradas en la remoción de escombros, la entrega de ayudas humanitarias y la habilitación de albergues temporales para los damnificados.