Westcol anuncia ayudas humanitarias y movilización a Pereira tras el sismo de magnitud 7.4 en Colombia

Tras el sismo de magnitud 7.4, con epicentro cercano a San José del Palmar, registrado en la mañana de este lunes, se sacudieron amplias zonas del territorio colombiano y se generaron afectaciones en diversos municipios del occidente del país.

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Tras la emergencia, el creador de contenido paisa Luis Fernando Villa Álvarez, conocido públicamente como Westcol, utilizó sus plataformas digitales para anunciar una campaña de recolección de fondos y la entrega personal de insumos dirigidos a damnificados, con especial énfasis en la ciudad de Pereira.

De acuerdo con los reportes sísmicos preliminares, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m. a una profundidad aproximada de 107 kilómetros. Aunque se sintió con fuerza en capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y el Eje Cafetero, los mayores reportes de daños materiales concentraron la atención de las autoridades e iniciativas ciudadanas en departamentos como Chocó y Risaralda.

Westcol, quien cuenta con millones de seguidores en plataformas de streaming y redes sociales, emitió un mensaje en su cuenta de Instagram confirmando su estado de salud y haciendo un llamado a la acción colectiva entre sus seguidores.

“Sé que mucha gente se sigue preocupando por mí porque fue un temblor muy alto. Gracias a Dios estamos bien (...). Tenemos que estar todos muy unidos, ayudarnos entre todos, hacer lo que más esté a nuestro alcance”, manifestó el creador de contenido.

En sus declaraciones, Villa Álvarez enfatizó que coordinará asistencia directa para las zonas impactadas y anunció un desplazamiento logístico hacia la capital de Risaralda.

“El miércoles vamos a Pereira. Vamos a estar en Pereira porque, obviamente, tenemos mucha gente allá. Ustedes saben que Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas y va a ser la primera ciudad donde vamos a ir”, sostuvo el streamer.

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Paralelamente, a través de su cuenta en la red social X, el creador de contenido convocó a otros empresarios e influyentes a sumarse al despliegue. Señaló la importancia de asistir de manera presencial para supervisar la entrega del material y confirmó que su equipo se encuentra respondiendo mensajes directos para atender casos críticos de seguidores en situación de vulnerabilidad.

Mañana iremos a Pereira a sumarnos en lo que más podamos, vamos con insumos y ayuda para todas las familias afectadas, si algún socio se quiere unir puede venir con nosotros.



Es importante ir personalmente para tener control de todo lo que se está entregando.



Si alguien que… — WESTCOL (@WestCOL) August 11, 2026

La movilización promovida por el streamer busca articular recursos económicos del sector privado y de la comunidad de seguidores para acelerar la atención primaria, en un esquema similar al desplegado en pasadas contingencias humanitarias. Se espera que en las próximas horas se conozcan los puntos específicos de acopio y la logística final de distribución en el departamento de Risaralda.