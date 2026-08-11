Marc Anthony se pone la camiseta por Colombia: lidera multitudinario concierto en Miami tras el devastador terremoto

El evento benéfico programado para este domingo 16 de agosto, concebido inicialmente para auxiliar a las víctimas de los sismos en Venezuela, ajustó su alcance para brindar apoyo conjunto a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes.

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La figura central detrás de la convocatoria es el cantautor puertorriqueño Marc Anthony, quien expresó públicamente la necesidad imperiosa de extender los brazos de la iniciativa a las víctimas colombianas.

A través de un mensaje en sus canales oficiales de redes sociales, el intérprete puertorriqueño reflexionó sobre el rol integrador del arte frente a la adversidad ambiental que enfrenta la región andina.

“La música tiene el poder de sanar y unirnos cuando más lo necesitamos. Viendo ahora las noticias del terremoto en Colombia, el concierto benéfico del 16 de agosto debe tener un alcance aún más grande. Ahora nos llamamos #UnidosPorLosNuestros, para extender nuestro apoyo a los afectados en Colombia y Venezuela. Los espero para aportar nuestro granito de arena en esta causa”, puntualizó Marc Anthony, cuyo compromiso social se entregará mediante la Fundación Maestro Cares.

La iniciativa es impulsada por la alianza estratégica entre Cárdenas Marketing Network (CMN), la Fundación Maestro Cares (cocreada por Marc Anthony), TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, sumando el patrocinio de plataformas e instituciones como iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment.

El proyecto integral comprende una transmisión teletón de alcance internacional a través de las cadenas de TelevisaUnivision e iHeart Latino, articulando un despliegue multiplataforma para captar donaciones globales.

De acuerdo con los comunicados oficiales difundidos por la organización Unidos por los nuestros, la totalidad de los recursos recaudados se canalizará hacia programas integrales que contemplan asistencia alimentaria, insumos médicos de primera respuesta, refugios temporales, soluciones de vivienda, protección infantil, atención en salud mental y reconstrucción de infraestructura comunitaria.

Como cofundador de la Fundación Maestro Cares Marc Anthony, junto al empresario Henry Cárdenas, se ha mantenido un vínculo cercano con causas sociales en Colombia, donde su organización ha financiado e inaugurado previamente proyectos de infraestructura educativa y centros de atención a la infancia en zonas vulnerables como Cali y Puerto Colombia.

Junto a Marc Anthony, el escenario del Kaseya Center recibirá a una nómina de artistas de alcance internacional que incluye a Chayanne, Feid, Piso 21, Silvestre Dangond, Ricardo Montaner, Gilberto Santa Rosa, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose, y más artistas.

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La emergencia desatada en territorio colombiano ha impactado severamente regiones como el Valle del Cauca y se suma a las secuelas de los eventos telúricos registrados semanas atrás en Venezuela.

Informes preliminares de las autoridades locales en Colombia dan cuenta de al menos 188 personas fallecidas y casi 1.700 heridos y más damnificados que requieren atención inmediata.

Con la confirmación de este espectáculo unificado y el llamado directo de figuras como Marc Anthony y Feid, la comunidad artística latina busca transformar el impacto mediático en ayudas para atender tanto las urgencias hospitalarias como los proyectos de reconstrucción a largo plazo en ambos países.