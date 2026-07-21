Marc Anthony vuelve a ser papá. El artista celebra la llegada de Myla, su segundo hijo con la modelo Nadia Ferreira

La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira suma un nuevo integrante. Después de varios meses compartiendo con sus seguidores algunos momentos de la dulce espera, la pareja confirmó el nacimiento de su segundo hijo.

Hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony sorprende con un cambio de identidad, este es nuevo nombre

A través de sus redes sociales, el artista anunció la llegada de Myla. En la imagen aparece Marco, hermano mayor de la recién nacida, sosteniéndola en sus brazos. En el mensaje se lee: “Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”.

Con la llegada de Myla, Nadia Ferreira se convierte en madre por segunda vez, mientras que Marc Anthony suma ocho hijos. Además de Marco y la recién nacida, el artista es padre de Arianna y Chase, fruto de su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, de su matrimonio con Dayanara Torres; y los gemelos Emme y Maximilian, nacidos durante su relación con Jennifer Lopez.

La noticia llega seis meses después de que la pareja anunciara que esperaba un nuevo bebé. El pasado 28 de enero, coincidiendo con su tercer aniversario de matrimonio, Marc Anthony y Nadia Ferreira compartieron una fotografía en la que aparecían junto a Marco acariciando el vientre de la modelo paraguaya. En ese momento escribieron: “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”.

La pareja es una de las que mayor distancia en edad tiene en el mundo del espectáculo, ya que Anthony (57 años) y Ferreira (27 años) se llevan 30 años de diferencia; sin embargo, esto no les ha impedido consolidar su relación.

“Que Dios les multiplique todo lo que nos desean”, señaló Ferreira a través de sus redes sociales. Foto: Joseph Thomas

Antes de convertirse en esposa del intérprete de ‘Vivir mi vida’ y ‘Flor pálida’, Nadia Ferreira ya era una figura reconocida en el mundo de los concursos de belleza y el modelaje. La paraguaya fue primera finalista de Miss Universo 2021 y, desde entonces, ha desarrollado una carrera internacional en la industria de la moda, participando en campañas y desfiles para distintas marcas.

Por su parte, Marc Anthony ha construido una de las trayectorias más exitosas de la música latina. A lo largo de su carrera ha obtenido múltiples premios Grammy y Grammy Latino, además de mantenerse como uno de los artistas de salsa con mayor proyección internacional. En el plano personal, la llegada de Myla representa un nuevo capítulo para el cantante, quien ahora comparte con Nadia Ferreira una familia conformada por dos hijos.