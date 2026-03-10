La confesión de Jennifer López sobre su divorcio de Marc Anthony: “Madre soltera con dos gemelos de 3 años”

Durante una reciente presentación de su residencia de conciertos ‘Up All Night’ en el Coliseo del Caesars Palace, en Las Vegas, la artista internacional Jennifer Lopez compartió detalles inéditos sobre uno de los periodos más complejos de su vida: su separación del cantante Marc Anthony. Ante una audiencia que capturó el momento en redes sociales, la intérprete de “On the Floor” admitió que la presión de la maternidad y el fin de su tercer matrimonio la llevaron a considerar el retiro definitivo de la industria del entretenimiento.

El peso de la maternidad soltera y la presión profesional

La relación entre López y Marc Anthony, que inició en 2004 y fue considerada durante años como una de las más sólidas del mundo del espectáculo latino, llegó a su fin mediático en 2011, aunque el divorcio no se formalizó legalmente sino hasta 2014. Según las declaraciones de la artista, los meses posteriores al anuncio de la ruptura fueron devastadores.

“Estuve a punto de darme por vencida. Estuve a punto de renunciar a todo. O sea, era madre soltera con dos gemelos de 3 años”, confesó López sobre el escenario. En aquel momento, la cantante enfrentaba el reto de criar a Emme y Max Muñiz mientras intentaba mantener el ritmo de una carrera que exige presencia constante en Hollywood y en las listas de éxitos musicales.

El consejo de Louise Hay: “Siempre sigue bailando”

En medio de la vulnerabilidad compartida con su público, Jennifer López reveló que el punto de giro en su salud emocional llegó de la mano de la fallecida escritora y conferencista motivacional Louise Hay. La cantante relató cómo una analogía sobre su propia disciplina profesional le permitió cambiar su perspectiva de vida.

De acuerdo con el testimonio de la artista, Hay le preguntó qué hacía cuando cometía un error durante un ensayo de baile. López respondió que simplemente seguía practicando hasta que el paso salía correctamente. “Así es la vida, Jennifer. Siempre sigue bailando”, fue la respuesta de la autora que, según la cantante, se convirtió en su mantra para superar las dificultades emocionales y las “diferencias irreconciliables” citadas en los documentos legales de su divorcio.

Un historial de aprendizaje afectivo

Con un tono entre la reflexión y el humor, López no evitó mencionar su historial sentimental, el cual ha estado bajo el escrutinio público durante décadas. “Después de mi tercer divorcio fue cuando realmente empecé a volverme buena en esto”, bromeó con sus seguidores, haciendo alusión a sus matrimonios previos con Ojani Noa (1997-1998) y Cris Judd (2001-2003), además de su reciente y mediática separación del actor Ben Affleck en 2024.

A pesar de las rupturas, la artista subrayó que mantiene una visión optimista. Al finalizar su intervención, hizo un llamado a la valoración personal, señalando que, más allá del lujo, la clave del bienestar reside en el afecto básico: “Solo necesitamos un poco de dulzura, amabilidad y cariño”, afirmó.

Hoy, más de una década después de su separación de Marc Anthony, la relación entre ambos se mantiene en términos de cordialidad por el bienestar de sus hijos, demostrando que, aunque el matrimonio terminó, el vínculo familiar y el respeto mutuo prevalecen en la esfera privada de los artistas.