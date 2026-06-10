Filtran medida en Selección Colombia sobre Richard Ríos: tendría efecto de cara al debut ante Uzbekistán

Contador Mundial FIFA 2026

Todo apunta a que Richard Ríos será titular con la Selección Colombia, ante Uzbekistán, en el primer partido de la Tricolor en este Mundial 2026. Dicho juego tendrá desarrollo el 17 de junio en el estadio Ciudad de México.

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La información se filtró en la prensa deportiva colombiana y detallaría la decisión final que tomaría Néstor Lorenzo sobre Richard Ríos. Aunque había dudas sobre si el volante del Benfica integraría la nómina inicialista, esta novedad abriría una posibilidad clara.

“Richard Ríos será titular con Colombia ante Uzbekistán”

“El volante colombiano, por decisión técnica, arrancará en el once inicial vs. Uzbekistán el 17 de junio por la primera fecha de fase de grupos de la Copa del Mundo”, reveló El Vbar Caracol por medio de su X oficial.

🇨🇴🔥¡RICHARD RÍOS SERÁ TITULAR EN EL PRIMER PARTIDO DEL MUNDIAL!



💥El volante colombiano, por decisión técnica, arrancará en el once inicial vs Uzbekistán el 17 de junio por la primera fecha de fase de grupos de la Copa del Mundo



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¿Por qué hay dudas sobre si Richard Ríos será titular con Colombia? Porque, aunque surge el rumor de su inclusión en el onceno inicialista ante Uzbekistán, existe inquietud por la zona del mediocampo en el conjunto cafetero.

Es cierto que, teniendo en cuenta el planteamiento de Néstor Lorenzo, Colombia ha venido jugando con Richard Ríos y Jefferson Lerma en el mediocampo. Sin embargo, hay otros nombres que vienen ganando fuerza.

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Uno de ellos es Gustavo Puerta, jugador del Racing de Santander español, quien en los últimos amistosos ante Costa Rica y Jordania tuvo desempeños sobresalientes. Ahí hay un dilema para Lorenzo.

Estos son los volantes que se pueden desempeñar en primera línea, con Colombia, en el Mundial 2026:

Richard Ríos – Benfica, Portugal.

Jefferson Lerma – Crystal Palace, Inglaterra.

Kevin Castaño – River Plate, Argentina.

Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense, Brasil.

Gustavo Puerta – Racing De Santander, España.

Richard Ríos con los colores del Benfica en la temporada 2025-2026. Foto: Getty Images

La última palabra la tendrá Néstor Lorenzo. Eso sí, Richard Ríos viene de tener una campaña con continuidad en el Benfica portugués. Siendo su primera experiencia en Europa, el volante de 26 años tuvo destacados desempeños bajo las órdenes de José Mourinho.