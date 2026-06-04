Confirman el club histórico de Italia que quiere fichar a Richard Ríos: “Está interesado”

Mientras se acerca el partido amistoso frente a Jordania, varios jugadores de la Selección Colombia están sonando para cambiar de equipo en el mercado de fichajes.

Luis Javier Suárez tendría un acuerdo verbal para llegar al Fenerbahce de Turquía, noticia que dividió opiniones entre los hinchas de la Tricolor que lo vienen siguiendo en su paso por el Sporting de Lisboa.

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Pero Suárez no es el único. Richard Ríos tuvo un buen balance de su primera temporada en Europa y despertó interés en el fútbol italiano, aunque tiene contrato firmado con el Benfica hasta mediados de 2030.

De acuerdo al Corriere dello Sport, Ríos está en los planes del Napoli para la próxima temporada.

“La lista de posibilidades que se barajan también incluye a otro jugador que viene de una victoria en la Champions contra el azzurri, Richard Ríos, centrocampista colombiano del Benfica, que cumplió 26 años el martes", apuntó el medio italiano.

Richard Ríos en el amistoso de Colombia vs. Costa Rica en Bogotá. Foto: Guillermo Torres

El interés de Napoli en Richard Ríos proviene del choque por Champions League que tuvieron contra Benfica en diciembre del año pasado. Ese día marcó gol y terminó incluido en el once ideal de la fecha junto a otras grandes figuras del fútbol internacional.

“Richard desató una furia en el Napoli, dejando su huella en el equipo e incluso en la mente de la directiva. El director deportivo Manna lo ha incluido en la galería de jugadores a los que hay que seguir de cerca en cuanto a su rol, salidas y llegadas”, apunta el Corriere dello Sport.

El cuadro napolitano no tiene prisa para entablar negociaciones con Richard. Primero quieren resolver algunas salidas que están pendientes de ejecutar y luego atenderán las necesidades identificadas por el técnico Massimiliano Allegri.

GRITO COLOMBIANO: Richard Ríos marcó el 1-0 de Benfica ante Napoli.



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La cláusula de Richard Ríos

Sacar a Richard Ríos del Benfica no les saldrá barato. El colombiano llegó hace un año procedente de Palmeiras por una cantidad cercana a los 30 millones de euros con bonificaciones incluidas.

El equipo portugués le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, aunque en Italia consideran que se puede fichar por mucho menos.

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“Dinámico, excelente para retener a los defensores, versátil, con cualidades técnicas y físicas, es un centrocampista moderno que ahora se prepara para jugar su primer Mundial. Tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Pero eso es solo una curiosidad, no un valor realista ni factible”, apuntan desde territorio italiano.

Su desempeño en el Mundial 2026 será clave para tener ofertas que colmen las expectativas de Benfica. Richard apunta a ser titular en el esquema de Néstor Lorenzo, acompañado en ese doble pivote del mediocampo por Jefferson Lerma o Gustavo Puerta.