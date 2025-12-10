Gol de Richard Ríos pone a celebrar a Benfica y atormenta al Napoli: así definió en Champions

Celebración colombiana este miércoles, 10 de diciembre de 2025. Richard Ríos, volante del Benfica, anotó sobre los 19′ del primer tiempo ante Napoli. El duelo es válido por la sexta fecha de la fase de liga en Champions League.

Benfica atacaba de cara al pórtico de Napoli. El lateral izquierdo de As Águilas, Samuel Dahl, envió un centro que generó confusión en el área del equipo italiano. Tras un cabezazo de uno de los futbolistas, el balón le cayó a Richard Ríos y este definió son sutileza al pórtico defendido por Vanja Milinković-Savić. Era el 1-0.

GRITO COLOMBIANO: Richard Ríos marcó el 1-0 de Benfica ante Napoli.



Richard Ríos le da la victoria parcial a Benfica: ¿Cómo queda en la tabla de posiciones?

Con ese 1-0 a favor de Benfica, sobre Napoli, se fueron al descanso. El partido se juega en el estadio Da Luz y significa, de manera parcial, el segundo triunfo de Benfica en lo que va de la fase de liga de la Champions League.

Así las cosas, si se mantiene la ventaja, Benfica ascendería al puesto 26 de la tabla de posiciones (6 puntos), en Champions, y queda a un punto del puesto 24, ocupado por Napoli, que es el último que da pase a los dieciseisavos de final.

Benfica, dirigido por José Mourinho, espera mantener la ventaja para salir de la crisis de resultados en la competencia continental. El pase, al menos a dieciseisavos de final, es una prioridad para el equipo que quiere la gloria.

Se espera un segundo tiempo apasionante, con chances para ambos y Richard Ríos aportando para que los suyos mantengan o aumenten la ventaja de cara al cierre.

José Mourinho, importante en la actualidad de Richard Ríos

Desde que el estratega portugués llegó a Benfica, colocó a Richard Ríos como uno de sus titulares habituales. El colombiano venía de jugar durante un par de temporadas en Palmeiras, por lo que es su primer desarrollo en el fútbol de Europa.

José Mourinho, entrenador de Richard Ríos en el Benfica portugués. | Foto: Getty Images

Al principio, desde Benfica pidieron paciencia con Richard Ríos. El colombiano estaba intentando engranar en un club nuevo, con ideas nuevas y un ritmo nuevo. En concreto, antes de que llegara Mourinho, el entrenador era Bruno Lage y con él la forma no terminaba de convencer.