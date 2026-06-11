Quién es Wanna, la nueva promesa colombiana que sorprendió a más de 22.000 personas en Bogotá

La cantante colombiana Wanna sumó un nuevo hito a su ascendente carrera musical tras presentarse en el concierto ‘Clásicos del Reggaeton Vol. 2′. El evento se llevó a cabo el pasado sábado 9 de mayo en las instalaciones del Coliseo MedPlus, ubicado en la sabana de Bogotá. En este escenario, una de las infraestructuras para espectáculos más grandes de la región, la intérprete compartió tarima con figuras históricas y de amplia trayectoria en el género urbano de origen puertorriqueño.

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El concierto sirvió como plataforma de consolidación para la artista originaria de Barranquilla, quien se presentó ante un aforo estimado de más de 22.000 asistentes. Su presentación representó un paso relevante dentro de las dinámicas actuales de la industria local, que busca proyectar nuevos talentos femeninos ante las audiencias masivas del reggaetón clásico y contemporáneo.

De acuerdo con los reportes de prensa del equipo de la artista, la puesta en escena de Wanna para esta fecha incluyó la participación de más de 12 bailarines en el escenario.

Con esta participación, la barranquillera se posiciona como una de las intérpretes colombianas más jóvenes en compartir cartelera formal con veteranos de la industria de la talla de Ñejo, De La Ghetto, J Álvarez, LuiG 21+, Jory Boy y Ñengo Flow.

La presencia de Wanna en la capital del país no es un hecho aislado dentro de su agenda reciente. Semanas atrás, la cantante también participó en diferentes circuitos de eventos y conciertos de formato similar en las ciudades de Medellín y en el Valle del Cauca. En esos escenarios tuvo la oportunidad de compartir cartel con otros nombres consolidados de la escena internacional, como Nío García y el dúo Jowell & Randy.

Este circuito de presentaciones en las principales ciudades colombianas ha comenzado a llamar la atención de algunos sectores de la prensa y de publicaciones especializadas en la industria del entretenimiento y la música, incluidas menciones y seguimientos por parte de plataformas de medición internacional como Billboard. Su propuesta artística combina elementos del reggaetón con otras vertientes caribeñas, como el dancehall, una línea que define su identidad de cara al público.

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De cara a lo que resta de la temporada del presente año, el equipo de trabajo de la cantante tiene planificada una serie de lanzamientos orientados a expandir su presencia en las plataformas digitales. Para el cierre de este mes de mayo, se tiene previsto el estreno oficial de su próximo sencillo musical titulado ‘AWBLW’, una producción construida sobre las bases rítmicas del dancehall.

Los planes para la proyección de Wanna apuntan a que este año sea un periodo de consolidación a través del anuncio de nuevas colaboraciones musicales, lanzamientos de estudio y una agenda de presentaciones en vivo orientada tanto al mercado colombiano como a la expansión hacia otros países de Latinoamérica.