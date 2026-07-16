La radio antioqueña y la industria musical colombiana despiden a Fernando Londoño Echavarría, conocido como El Gurú del Sabor. El reconocido locutor, DJ y director radial falleció tras enfrentar una compleja batalla contra el cáncer, enfermedad que en las últimas semanas debilitó severamente su estado de salud.

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Su deceso marca el fin de una era para la radio de Medellín, ciudad que hoy es considerada una de las capitales mundiales del género urbano gracias, en gran medida, a su visión en los micrófonos.

A comienzos de la década de 2000, el panorama de la radio musical en Colombia estaba dominado por géneros tropicales, el pop y el rock.

Sin embargo, al frente de la emisora Rumba Estéreo, de la cadena RCN Radio, Londoño Echavarría tomó una decisión que en su momento fue calificada como arriesgada por los sectores tradicionales de la industria: programar ritmos urbanos provenientes de Puerto Rico.

En una época en la que plataformas de streaming o redes sociales no existían para masificar la música, El Gurú del Sabor introdujo canciones de artistas que entonces eran desconocidos para el público de Medellín. Nombres hoy globales como Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Wisin & Yandel, Ivy Queen y Baby Rasta & Gringo empezaron a sonar de manera habitual en la frecuencia modulada de la capital antioqueña.

De acuerdo con diversos registros históricos de la radio local, se le atribuye formalmente haber programado por primera vez en Medellín la canción Latigazo de Daddy Yankee en 2001. Este hito es catalogado por expertos de la industria como el punto de partida para que la ciudad comenzara a consumir de forma masiva el reguetón, un fenómeno cultural que posteriormente propició el surgimiento de estrellas locales de talla internacional como J Balvin, Karol G, Maluma y Feid.

La trayectoria de Londoño Echavarría no se limitó a la programación musical. Colegas del gremio y medios de comunicación locales coinciden en destacar su faceta como formador de nuevos talentos. A lo largo de sus años en la radio comercial, guio y entrenó a decenas de jóvenes locutores, programadores y DJ que posteriormente asumieron liderazgos en diferentes cadenas radiales del país.

Su conocimiento de las audiencias, sumado a un estilo dinámico y cercano frente al micrófono, le permitió estructurar un modelo de radio juvenil que conectó de manera orgánica con los sectores populares de Medellín. Su impacto e importancia histórica han sido documentados en diversas producciones audiovisuales e investigaciones periodísticas que analizan los orígenes del fenómeno urbano en Colombia.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencia por parte de oyentes, periodistas de entretenimiento y figuras de la industria.

Los detalles relacionados con sus honras fúnebres serán confirmados por sus familiares en las próximas horas, mientras el gremio de la radio en Antioquia rinde homenaje a un director que entendió, antes que la mayoría, hacia dónde se dirigía el futuro de la música en América Latina.