Fiscalía imputará cargos al cantante vallenato Churo Díaz por presunto abuso sexual a menor de 14 años

El cantante de música vallenata Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido en el ámbito artístico como Churo Díaz, comparecerá el próximo 23 de julio de 2026 ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar. La Fiscalía General de la Nación le formulará cargos por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años, en el marco de una denuncia interpuesta hace aproximadamente 10 años.

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La citación judicial, fijada para las 8:00 a. m., se desarrollará de manera virtual. Según los reportes preliminares del caso, el ente acusador no solo formalizará la imputación de cargos, sino que también solicitará formalmente ante el despacho judicial la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del intérprete vallenato mientras avanza el respectivo proceso penal.

De acuerdo con versiones conocidas, la presunta víctima de los hechos descritos sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida públicamente como Mamá Beatri. Castro Pérez sostuvo una relación sentimental con el artista vallenato entre 2012 y 2015, periodo en el cual, presuntamente, habrían tenido lugar las conductas que hoy son objeto de investigación penal.

Las versiones de la denuncia escrita señalan que los supuestos abusos habrían ocurrido en momentos en que la menor de edad se encontraba bajo el cuidado directo de Díaz Lafaurie.

La época en la que supuestamente ocurrieron los hechos coincide con el tiempo en que Díaz Lafaurie enfrentaba una investigación penal paralela denominada mediáticamente como el caso Costa Azul. Esta trataba sobre los presuntos delitos de estafa agravada y enriquecimiento ilícito, vinculados a la captación de recursos mediante la firma Asesores Inmobiliarios y Jurídicos Costa Azul S. A. S., de la cual Beatriz Isabel Castro Pérez era propietaria.

Dentro de los antecedentes de ese proceso económico, Castro Pérez fue capturada en 2015 y, posteriormente, sentenciada a nueve años de prisión. Durante sus comparecencias, señaló al cantante de haber recibido millonarias sumas de dinero para el financiamiento de su carrera musical y la compra de bienes raíces y vehículos.

A pesar de los señalamientos iniciales del ente investigador y los montos analizados en las auditorías patrimoniales, la situación jurídica del cantante se resolvió el 31 de julio de 2025, fecha en la que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo absolvió de cualquier delito, declarándolo formalmente inocente de los cargos de estafa y enriquecimiento ilícito.

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Churo Díaz, hijo del fallecido cantante Adanís Díaz, es considerado uno de los nombres notables dentro del movimiento musical denominado la Nueva Ola del Vallenato. Su trayectoria incluye producciones discográficas junto a acordeoneros destacados de la región como Iván Zuleta, con quien debutó formalmente en el año 2004, así como trabajos posteriores al lado de José Enrique ‘Coco’ Zuleta y Eimar Martínez, logrando gran reconocimiento comercial en los departamentos del Caribe colombiano.

Churo Díaz, hijo del fallecido cantante Adanies Díaz, es considerado uno de los nombres notables de la Nueva Ola del Vallenato. Foto: @churo_diaz

Hasta el momento, ni los abogados defensores de Díaz Lafaurie ni los apoderados legales de la parte denunciante han emitido declaraciones oficiales frente al desarrollo de la audiencia programada para el 23 de julio.