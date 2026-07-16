Estas cifras lo harían ganar la lotería este viernes, 17 de julio, según Walter Mercado

Las predicciones y recomendaciones inspiradas en Walter Mercado continúan despertando interés entre quienes creen que la astrología puede ofrecer pistas para atraer la prosperidad.
Para este viernes 17 de julio, volvieron a conocerse las cifras que, según su legado, podrían convertirse en una guía para los jugadores.
Aunque no existe una fórmula que garantice ganar un premio, las combinaciones numéricas asociadas a cada signo del zodiaco siguen siendo una de las secciones más consultadas por los seguidores del recordado astrólogo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Quienes tienen pareja sentirán mayor cercanía y comprensión, mientras que la comunicación con familiares y compañeros de trabajo será más fluida.
Números de la suerte: 33, 12 y 7.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La atención estará puesta en alguien que recientemente llegó a su vida. Sin embargo, las estrellas recomiendan mantener el equilibrio y no concentrar toda la energía en una sola persona.
Números de la suerte: 2, 12 y 3.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Será un día para hablar con honestidad y dedicar más tiempo a quienes realmente importan. Expresar sentimientos y dejar atrás silencios innecesarios permitirá recuperar tranquilidad emocional.
Números de la suerte: 16, 4 y 30.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La organización será clave para avanzar en varios proyectos que ocupan la mente. También podrían aparecer oportunidades relacionadas con viajes.
Números de la suerte: 29, 8 y 21.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Los cambios en la rutina traerán nuevas perspectivas. Leo se mostrará más relajado y dispuesto a disfrutar de actividades distintas que le permitan salir del ritmo habitual.
Números de la suerte: 19, 48 y 44.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Una etapa sentimental llega a su cierre y, aunque inicialmente pueda sentirse como una pérdida, abrirá espacio para experiencias más positivas.
Números de la suerte: 49, 12 y 32.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Será una jornada de movimiento y responsabilidades. Organizar el tiempo desde temprano permitirá cumplir con todo lo pendiente.
Números de la suerte: 20, 15 y 5.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Después de semanas de esfuerzo, comienzan a verse resultados en el plano económico. La recomendación será disfrutar los logros sin caer en excesos o decisiones impulsivas.
Números de la suerte: 11, 40 y 31.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La suerte parece acompañar este momento, especialmente en asuntos económicos. También podrían surgir viajes o planes que permitan descubrir nuevos escenarios y salir de la rutina.
Números de la suerte: 32, 1 y 46.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Algunas inconformidades relacionadas con el trabajo impulsarán cambios importantes. Será una oportunidad para replantear metas y buscar proyectos que generen mayor satisfacción personal.
Números de la suerte: 18, 29 y 15.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La tranquilidad emocional aumenta gracias a decisiones que permitieron alejarse de ambientes negativos. Será un momento para proteger la vida privada y fortalecer relaciones sinceras.
Números de la suerte: 6, 50 y 14.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Las estrellas invitan a poner límites y dejar de cargar con responsabilidades ajenas. También será conveniente observar con atención algunas actitudes de personas cercanas.
Números de la suerte: 7, 36 y 2.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.