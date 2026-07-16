Estas cifras lo harían ganar la lotería este viernes, 17 de julio, según Walter Mercado

Las predicciones y recomendaciones inspiradas en Walter Mercado continúan despertando interés entre quienes creen que la astrología puede ofrecer pistas para atraer la prosperidad.

Estos son los números que le harían ganar mucho dinero el 16 de julio, según Walter Mercado

Para este viernes 17 de julio, volvieron a conocerse las cifras que, según su legado, podrían convertirse en una guía para los jugadores.

Aunque no existe una fórmula que garantice ganar un premio, las combinaciones numéricas asociadas a cada signo del zodiaco siguen siendo una de las secciones más consultadas por los seguidores del recordado astrólogo.

El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Quienes tienen pareja sentirán mayor cercanía y comprensión, mientras que la comunicación con familiares y compañeros de trabajo será más fluida.

Números de la suerte: 33, 12 y 7.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La atención estará puesta en alguien que recientemente llegó a su vida. Sin embargo, las estrellas recomiendan mantener el equilibrio y no concentrar toda la energía en una sola persona.

Números de la suerte: 2, 12 y 3.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Será un día para hablar con honestidad y dedicar más tiempo a quienes realmente importan. Expresar sentimientos y dejar atrás silencios innecesarios permitirá recuperar tranquilidad emocional.

Números de la suerte: 16, 4 y 30.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La organización será clave para avanzar en varios proyectos que ocupan la mente. También podrían aparecer oportunidades relacionadas con viajes.

Números de la suerte: 29, 8 y 21.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los cambios en la rutina traerán nuevas perspectivas. Leo se mostrará más relajado y dispuesto a disfrutar de actividades distintas que le permitan salir del ritmo habitual.

Números de la suerte: 19, 48 y 44.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Una etapa sentimental llega a su cierre y, aunque inicialmente pueda sentirse como una pérdida, abrirá espacio para experiencias más positivas.

Números de la suerte: 49, 12 y 32.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será una jornada de movimiento y responsabilidades. Organizar el tiempo desde temprano permitirá cumplir con todo lo pendiente.

Números de la suerte: 20, 15 y 5.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Después de semanas de esfuerzo, comienzan a verse resultados en el plano económico. La recomendación será disfrutar los logros sin caer en excesos o decisiones impulsivas.

Números de la suerte: 11, 40 y 31.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La suerte parece acompañar este momento, especialmente en asuntos económicos. También podrían surgir viajes o planes que permitan descubrir nuevos escenarios y salir de la rutina.

Números de la suerte: 32, 1 y 46.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Algunas inconformidades relacionadas con el trabajo impulsarán cambios importantes. Será una oportunidad para replantear metas y buscar proyectos que generen mayor satisfacción personal.

Números de la suerte: 18, 29 y 15.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La tranquilidad emocional aumenta gracias a decisiones que permitieron alejarse de ambientes negativos. Será un momento para proteger la vida privada y fortalecer relaciones sinceras.

Números de la suerte: 6, 50 y 14.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las estrellas invitan a poner límites y dejar de cargar con responsabilidades ajenas. También será conveniente observar con atención algunas actitudes de personas cercanas.

Números de la suerte: 7, 36 y 2.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.