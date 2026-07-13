Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de julio, según Walter Mercado

Para el martes 14 de julio, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener una guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento ideal para actuar con estrategia y confiar en la intuición antes de iniciar proyectos importantes.

Números de la suerte: 7, 14 y 33.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía astral favorece el orden emocional y la estabilidad. Organizar las prioridades permitirá construir bases sólidas para el futuro.

Números de la suerte: 4, 20 y 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las ideas fluyen con facilidad y las conversaciones pueden abrir puertas inesperadas. Es una jornada propicia para iniciar nuevos planes intelectuales.

Números de la suerte: 3, 18 y 51.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El signo recibe una influencia de renovación emocional que invita a dejar atrás viejas cargas y fortalecer el bienestar personal.

Números de la suerte: 6, 22 y 40.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad y la autenticidad serán protagonistas. Es un buen momento para dar el primer paso hacia un proyecto personal.

Números de la suerte: 1, 27 y 55.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La Luna Nueva ayuda a reorganizar la rutina y tomar decisiones prácticas que traerán beneficios a largo plazo.

Números de la suerte: 9, 13 y 38.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se abre un ciclo de armonía que favorece las relaciones personales y el crecimiento emocional.

Números de la suerte: 8, 24 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El momento es propicio para transformaciones profundas y para recuperar la confianza en las propias capacidades.

Números de la suerte: 11, 29 y 47.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía astral despierta el deseo de explorar nuevos caminos y ampliar horizontes personales y profesionales.

Números de la suerte: 5, 19 y 60.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La jornada favorece la planificación de metas ambiciosas y la construcción de proyectos estables.

Números de la suerte: 2, 16 y 39.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad y la innovación toman fuerza, impulsando cambios positivos y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 10, 25 y 53.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad y la intuición estarán especialmente desarrolladas, favoreciendo los proyectos creativos y espirituales.

Números de la suerte: 12, 21 y 48.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.