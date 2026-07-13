El doctor Bayter reveló la verdad sobre la alimentación y dejó en evidencia la crítica que lo afectó

El doctor Bayter, médico colombiano que ha ganado gran reconocimiento en redes sociales por compartir contenido sobre la alimentación, la pérdida de peso y la salud metabólica, habló en SEMANA y destapó sus más importantes recomendaciones nutricionales. Además, respondió a las críticas que ha recibido en el medio.

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Uno de los temas centrales de la entrevista fue su postura sobre el consumo de proteínas. Allí cuestionó la creencia de que las lentejas o cualquier otro alimento puedan reemplazar la proteína animal.

“La lenteja no es una proteína, es un carbohidrato. Es un carbohidrato que tiene un 13 % de proteína. Si usted quiere comer proteína, coma carne”, dijo frente a las cámaras de Sin Filtro.

Aunque reconoció que muchas personas no tienen los recursos para acceder a esta categoría de alimentos, afirmó que esa realidad no cambia su posición.

“‘No tengo plata, Doctor Bayter’. Perfecto, coma para sobrevivir. No lo quiero dejar morir de hambre”, resaltando la diferencia que existe entre sobrevivir y mantener una buena salud.

También afirmó que “al que no invierte en salud, al que no invierte en comida, le toca pagarlo con la enfermedad”, invitando a las personas a priorizar su alimentación sobre otros gastos cotidianos.

Las críticas que ha recibido el doctor Bayter y su postura frente a la situación

Más allá de sus opiniones sobre nutrición, el doctor Bayter también se refirió a las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Aunque afirmó que normalmente no responde a quienes lo cuestionan, explicó que hubo un episodio que sí logró tocarlo emocionalmente.

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Recordó que su hijo, recién graduado de medicina, fue recibido por un profesor al que él admiraba profundamente. Según contó, el docente le dijo: “Qué lástima, su papá era un buen médico”.

Ante estas palabras, su hijo salió en su defensa respondiendo: “Doctor, mi papá es el mejor médico que existe, porque mientras que usted da tabletas, él sana con la alimentación”.

Pese al gesto, Bayter reveló que le pidió a su hijo no volver a enfrentarse a un profesor por defenderlo. Además, confesó que lo que realmente le duele es la opinión de algunos colegas.

Sin Filtro con el Doctor Bayter médico y cirujano Colombiano. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Sí me duelen las posturas de las personas que yo consideraba que eran mis amigos médicos y que hoy dicen que yo soy una mier#@, que yo me perdí en el camino”, manifestó.

Durante la conversación también criticó el modelo actual de atención médica y aseguró que, en su concepto, muchos tratamientos se enfocan únicamente en controlar los síntomas.

“Antes los médicos sanábamos, hoy los médicos no sanamos, los médicos te ponemos parches”, afirmó, insistiendo en que la alimentación debería ocupar un papel mucho más importante en la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades.

Con estas declaraciones, Bayter dejó claro que, pese a la polémica que generan sus opiniones, continuará defendiendo su visión sobre la nutrición y el papel de la alimentación en la salud.